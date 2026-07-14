כיכר השבת
"תם עידן המעצרים"

החרדים חוגגים את חוק המעצרים: "די לרדיפה, די לשנאה כלפי לומדי התורה"

בסיעות החרדיות חגגו את אישור חוק המעצרים בקריאה שניה ושלישית | אריה דרעי: "הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ״שית המודחת: די לרדיפה" | משה גפני: "צדק לבני התורה - תם עידן המעצרים" • כל התגובות (חרדים)

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אריה דרעי ומשה גפני במליאת הכנסת (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

ראשי הסיעות החרדיות חגגו בצהריים (שלישי) את אישור חוק המעצרים שיזם יו"ר ש"ס, , שעבר בקריאה שניה ושלישית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

החוק קובע כי בחודשים הקרובים המשטרה הצבאית ומשטרת ישראל לא יבצעו מעצרים של לומדי תורה שהפכו ל"עריקים" בשל העובדה שאין חוק שמסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

יצוין כי דקות ספורות לאחר אישור החוק, 'יש עתיד' עתרה לבג"צ, כך שייתכן ושופטי בג"צ יפסלו את החוק ולא יאפשרו את עצירת מעצר לומדי התורה.

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, הגיב לאישור החוק ואמר: "היום, בסיעתא דשמיא, אישרנו את החוק להפסקת מעצרי לומדי התורה. היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ״שית המודחת: די לרדיפה. די לשנאה כלפי לומדי התורה.

"מי היה מאמין שבמדינת היהודים יתייחסו לבני הישיבות, לשבט לוי היקר של עם ישראל, כאל עבריינים? את העוול הזה התחלנו היום לתקן.

"רוב עם ישראל אוהב את התורה, מכבד את לומדיה ומבין שהם שומרים על זהותו ועל רוחו של העם היהודי.

"ביום הזה אני נזכר בדבריו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל, שכאב עד עמקי נשמתו את הפגיעה בבני הישיבות, ואמר שבזכות התורה שלהם עם ישראל מוגן מכל אויביו.

"מרן אהב וחיבק גם את חיילי צה״ל המוסרים את נפשם למען ביטחון ישראל, וברך אותם שישובו לביתם בשלום. זו דרכה של התורה – לחבק את כולם, לאחד את כולם. אל תתנו ליועמ״שית ולמסיתים למינהם - להפריד בינינו. בעזרת ה׳ נמשיך לנצח, ביחד".

, משה גפני, הגיב: "הבטחנו וקיימנו. לאחר מאבק ממושך, הכנסת אישרה היום את החוק שמפסיק את רדיפת בני התורה ומונע את מעצרם. זהו צעד חשוב בהגנה על עולם התורה ועל לומדיו, מתוך ההכרה בחשיבותו של לימוד התורה לעם ישראל ולמדינת ישראל. נמשיך לעמוד על זכויותיהם של בני התורה ולפעול למען חיזוק מעמדם".

יו״ר סיעת יהדות התורה, אורי מקלב, הגיב: "הוראת השעה היא צורך חיוני והכרחי בדרך להסדרה מלאה של מעמד לומדי התורה. חקיקה זו באה לתקן עוול חמור, שבו בארץ ישראל לומדי התורה נרדפים ברשעות כעבריינים ונעצרים בשל לימוד התורה.

"התעקשנו שהנושא העקרוני, המעשי והמהותי הזה לא יוסר מסדר היום. התברר שוב שיש צורך להגביה ולעבות את החומות מול גורמים בציונות הדתית, המבקשים ומסיתים להתנות את ההכרה בלימוד התורה בשירות צבאי או בדרישות חדשות אחרות. אנחנו נמשיך בנאמנות המוחלטת לתורה ולמסורת העוברת מדור לדור, לא נעצור עד להסדרה מלאה, ולא נהיה שותפים בשום ממשלה שלא תבטיח זאת".

ח"כ מאיר פרוש הגיב: "כשנה אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה ובג"ץ הכריזו מלחמה על עולם התורה והחלו המעצרים הנפשעים של לומדי התורה - הכנסת עוצרת היום את הטירוף ברוב מובהק של חברי כנסת יהודים, ברוח חוק יסוד: לימוד תורה, לפיו בארץ ישראל לא ייתכן לעצור לומדי תורה.

"הצעת החוק אושרה כדין, וכל החלטה של בג"ץ לגביה אינה ברת תוקף חוקי. על הצבא לשחרר באופן מיידי את עצורי עולם התורה, ולהפסיק את מעצרם. כך גם אסור לשוטרים לשתף פעולה עם מעצר לומדי תורה.

"כל התנהלות אחרת, תוביל למרד אזרחי שטרם נראה כמותו על ידי כמיליון וחצי נפש חרדים. יהדות התורה תמשיך להיאבק בכל דרך למען לומדי התורה בארץ ישראל".

אריה דרעימשה גפניחוק הגיוסמעצר תלמידי ישיבה

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7
שמחה גדולה, אבל הלב עדיין קצת דואג מהעתיד וממה שיעשו בבג"ץ. בסוף הרי ברור שרק התורה מחזיקה את העולם, ואסור לנו לסמוך על שום חוק אנושי אלא רק על אבינו שבשמיים.
אוריאל
6
נס גלוי, יא רוחי. כמה לכלכו עלינו ועל הישיבות בחודשים האחרונים, הגיע הזמן שיהיה לנו קצת צדק. עכשיו כולם להתפלל שבג"ץ לא יתערבו לנו שוב בחיים.
מסעוד
5
יאללה, הגיע הזמן שיוציאו את הידיים שלהם מהישיבות ויתנו לבחורים ללמוד כמו שצריך. השנאה הזאת של האופוזיציה פשוט אכלה לנו את המדינה מבפנים, נמאס כבר מההצגות שלהם בטלוויזיה. ברוך ה' שהחוק עבר, נעשה פה צדק אמיתי למי שבאמת מגן עלינו מלמעלה
חג'ג'
4
די לשנאה??? עכשיו עוד יותר שנאה, בבין הזמנים בחורי ישיבה ואברכים יטוסו לחו"ל ימלאו את הפארקים את הנחלים כאשר אחרים עושים מילואים בלי הפסקה, אמהות דואגות לילדיהם, נשים קורסות תחת העול כשהבעל במילואים בלי הפסקה, ילדים בחופשה בלי אבא. והחרדים חוגגים? הגיוני? אנושי??
ירושלמי
נראה לי שאין לבחורים אפשרות חוקית לטוס. תקנו אותי אם אני טועה.
סוכן נסיעות
זו התעמולה הכי טובה לכל מפלגות האופוזיציה לקראת הבחירות. תעמולה חיה. כל בחור ואברך הוא כמו שלט בחירות הולך, ללפיד ובנט, לאייזנקוט, לליברמן, ליאיר גולן. זה בד"כ עולה הרבה כסף, הפעם הם קיבלו את זה בחינם. במקום הבחורים האלה הייתי מסתגר בבית.
רק לא ג ושס
3
מצוין המשיכו כך, יותר ויותר אנשים יבינו שהם חייבים לצאת להצביע בבחירות הקרובות ולא רק לצאת לים ולבילויים ביום החופש שנותנים להם. עוד כמה חודשים וכל המאפייה המושחתת הזו תיבעט לאופוזיציה, וחלקם הביתה. ואז כלללל החוקים המושחתים והמינויים המושחתים יבוטלו.
רק לא ג ושס
2
החוק הזה הוא צעד נכון, שהרי התורה היא חיינו ואורך ימינו ובלעדיה אין לנו זכות קיום בארץ הזאת. כבר כתבו חכמי הדורות שמי שלומד מגן על המדינה יותר מכל כלי נשק, והניסיונות לעצור אותם נובעים מחוסר הבנה בסיסי. יש לברך על המוגמר ולקוות שהאמת תנצח גם בבג"ץ.
אריאלי
1
כמה שמחה זה מביא למשפחה לדעת שהילדים יכולים ללכת לישיבה בלי פחד מהמשטרה. אנחנו עלינו לארץ בשביל הדת והתורה, ולא בשביל שיכניסו בחורים לכלא בגלל שהם פותחים גמרא. הלוואי שהחוק הזה יישאר לתמיד והשקט יחזור לרחובות שלנו
חפציוב

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