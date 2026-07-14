ראשי הסיעות החרדיות חגגו בצהריים (שלישי) את אישור חוק המעצרים שיזם יו"ר ש"ס, אריה דרעי, שעבר בקריאה שניה ושלישית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

החוק קובע כי בחודשים הקרובים המשטרה הצבאית ומשטרת ישראל לא יבצעו מעצרים של לומדי תורה שהפכו ל"עריקים" בשל העובדה שאין חוק שמסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

יצוין כי דקות ספורות לאחר אישור החוק, 'יש עתיד' עתרה לבג"צ, כך שייתכן ושופטי בג"צ יפסלו את החוק ולא יאפשרו את עצירת מעצר לומדי התורה.

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, הגיב לאישור החוק ואמר: "היום, בסיעתא דשמיא, אישרנו את החוק להפסקת מעצרי לומדי התורה. היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ״שית המודחת: די לרדיפה. די לשנאה כלפי לומדי התורה.

"מי היה מאמין שבמדינת היהודים יתייחסו לבני הישיבות, לשבט לוי היקר של עם ישראל, כאל עבריינים? את העוול הזה התחלנו היום לתקן.

"רוב עם ישראל אוהב את התורה, מכבד את לומדיה ומבין שהם שומרים על זהותו ועל רוחו של העם היהודי.

"ביום הזה אני נזכר בדבריו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל, שכאב עד עמקי נשמתו את הפגיעה בבני הישיבות, ואמר שבזכות התורה שלהם עם ישראל מוגן מכל אויביו.

"מרן אהב וחיבק גם את חיילי צה״ל המוסרים את נפשם למען ביטחון ישראל, וברך אותם שישובו לביתם בשלום. זו דרכה של התורה – לחבק את כולם, לאחד את כולם. אל תתנו ליועמ״שית ולמסיתים למינהם - להפריד בינינו. בעזרת ה׳ נמשיך לנצח, ביחד".

יו"ר דגל התורה, משה גפני, הגיב: "הבטחנו וקיימנו. לאחר מאבק ממושך, הכנסת אישרה היום את החוק שמפסיק את רדיפת בני התורה ומונע את מעצרם. זהו צעד חשוב בהגנה על עולם התורה ועל לומדיו, מתוך ההכרה בחשיבותו של לימוד התורה לעם ישראל ולמדינת ישראל. נמשיך לעמוד על זכויותיהם של בני התורה ולפעול למען חיזוק מעמדם".

יו״ר סיעת יהדות התורה, אורי מקלב, הגיב: "הוראת השעה היא צורך חיוני והכרחי בדרך להסדרה מלאה של מעמד לומדי התורה. חקיקה זו באה לתקן עוול חמור, שבו בארץ ישראל לומדי התורה נרדפים ברשעות כעבריינים ונעצרים בשל לימוד התורה.

"התעקשנו שהנושא העקרוני, המעשי והמהותי הזה לא יוסר מסדר היום. התברר שוב שיש צורך להגביה ולעבות את החומות מול גורמים בציונות הדתית, המבקשים ומסיתים להתנות את ההכרה בלימוד התורה בשירות צבאי או בדרישות חדשות אחרות. אנחנו נמשיך בנאמנות המוחלטת לתורה ולמסורת העוברת מדור לדור, לא נעצור עד להסדרה מלאה, ולא נהיה שותפים בשום ממשלה שלא תבטיח זאת".

ח"כ מאיר פרוש הגיב: "כשנה אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה ובג"ץ הכריזו מלחמה על עולם התורה והחלו המעצרים הנפשעים של לומדי התורה - הכנסת עוצרת היום את הטירוף ברוב מובהק של חברי כנסת יהודים, ברוח חוק יסוד: לימוד תורה, לפיו בארץ ישראל לא ייתכן לעצור לומדי תורה.

"הצעת החוק אושרה כדין, וכל החלטה של בג"ץ לגביה אינה ברת תוקף חוקי. על הצבא לשחרר באופן מיידי את עצורי עולם התורה, ולהפסיק את מעצרם. כך גם אסור לשוטרים לשתף פעולה עם מעצר לומדי תורה.

"כל התנהלות אחרת, תוביל למרד אזרחי שטרם נראה כמותו על ידי כמיליון וחצי נפש חרדים. יהדות התורה תמשיך להיאבק בכל דרך למען לומדי התורה בארץ ישראל".