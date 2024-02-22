קנאביס, נייס גיא, אופיואידים, פנטניל, מורפיום, אלכוהול, פטריות, קקטוסים, צמחי הזיה, מוצרים לירידה במשקל, סטרואידים גז קצפות ועוד | הדוקטור שחיבר ספר על כל סוגי החומרים המסוכנים והמזיקים | מה הבעיה ב'טבעי' ומה באמת היה בתוך צנצנת דבש לשלום בית (תהיה בריא)
רוצים לעלות או לרדת במשקל? לחזק את המערכת החיסונית? לטפל בחוסרים ובעיות? מה באמת יעיל לכך ומהם המוצרים המסוכנים וגם, הגלולה שתשפר ביצועים בחדר כושר ומה שלא מספרים לכן על זריקות ההרזיה הפופולריות? | מסע בעולם של תוספי תזונה (בריאות)
יצא לך פעם לטעום עגבנייה פשוטה? ככה טבעית בלי מלח ובלי תיבול? לעגבניות הללו יש טעם אמיתי שאין להשוותו לשום טעם מתובל כזה או אחר * מה הקשר בין עגבניות טבעיות לזוגיות שלך? ואיך מייצרים מהם מתכון נפלא לחיים מאושרים * ד"ר יעקב ארנברג בטור קשה לעיכול