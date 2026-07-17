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סיכון לבטיחות

צו סגירה דרמטי: חדרי הניתוח בבית החולים 'מדיקה רפאל' נסגרו לאלתר

בקרת פתע חשפה ליקויים חמורים בתהליכי עבודה ומחסור בכוח אדם • צו הסגירה נכנס לתוקף מיידית עד לתיקון מלא | בית החולים: 'מטופל באופן מיידי' (חדשות בריאות)

ניתוח. אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

משרד הבריאות הורה על סגירה מיידית של חדרי הניתוח בבית החולים 'מדיקה רפאל' בפארק עתידים בתל אביב, זאת לאחר שבקרת פתע חשפה ליקויים חמורים בתהליכי העבודה ומחסור משמעותי בכוח אדם המגיעים לכדי סיכון ממשי לבטיחות המטופלים.

על פי ההודעה הרשמית של משרד הבריאות, הבקרה שנערכה בבית החולים העלתה כי מתקיימים תהליכי עבודה לא תקינים בחדר הניתוח ובאספקה הסטרילית המרכזית. בנוסף, התגלה מחסור קריטי בכוח אדם המסכן את בטיחות החולים.

צו הסגירה, שנכנס לתוקף באופן מיידי, קובע כי חדרי הניתוח בבית החולים יישארו סגורים לביצוע כל פעילות רפואית עד לתיקון מלא של הליקויים שהתגלו. מדובר בצעד חריג ונדיר של משרד הבריאות, המעיד על חומרת הממצאים.

בתגובה לצו הסגירה, מסרו מבית החולים 'מדיקה רפאל' כי "מדובר באירוע נקודתי שמטופל באופן מיידי ובשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות". בהודעת בית החולים הודגש כי "פעילות חדרי הניתוח הופסקה באופן זמני בלבד, בהתאם להנחיות, בעוד יתר פעילות בית החולים נמשכת כסדרה".

בית החולים הוסיף והבהיר כי "בטיחות המטופלים תמשיך להיות בראש סדר העדיפויות שלנו", תוך הבטחה לפעול בהקדם לתיקון הליקויים שהתגלו.

יצוין כי בשנים האחרונות מקפיד משרד הבריאות על ביצוע בקרות פתע בבתי חולים ברחבי הארץ, במטרה לוודא עמידה בתקני בטיחות ואיכות. רק לפני מספר חודשים פרסם המשרד את פרויקט 'עוגן', במסגרתו יושקעו 30 מיליון שקלים בבתי החולים למען מוכנות לחירום, כאשר בתי חולים שלא יעמדו בלוחות הזמנים צפויים לספוג קנסות כבדים.

המקרה הנוכחי מצטרף לשורה של אירועים בהם נאלץ משרד הבריאות להתערב בפעילות בתי חולים בשל ליקויים בבטיחות. כזכור, בחודשים האחרונים התמקד המשרד גם בצמצום השימוש לרעה בתכשירים אופיואידים, כאשר תיקון לתקנות הסמים המסוכנים הגביל את תוקף המרשמים לחמישה ימים בלבד.

משרד הבריאותחדר ניתוחמדיקה רפאל

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