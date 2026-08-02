תוכנית "דבר ראשון" בהגשת משה מנס וישראל מאיר פותחת שבוע, עם דיונים על הנושאים הבוערים ביותר במגזר ומחוצה לו. מהתופעות הכלכליות המדאיגות של התקופה, דרך אירועים פליליים יוצאי דופן, ועד לראיונות מיוחדים באולפן על עולם השידוכים והסטיגמות בחברה.

שידוכים מתוך הכאב: יוסי חיים מימון משיק את "בודד ליין"

אחד מהראיונות המרכזיים בתוכנית נערך עם אשת התקשורת והיוצר יוסי חיים מימון, שהגיע להציג את תוכניתו החדשה – "בודד ליין". התוכנית עוסקת בעולם השידוכים על כל היבטיו, ומביאה אל המסך זווית אותנטית ובוגרת יותר.

"רוב הפודקאסטים והתוכניות בנושאי שידוכים מנוהלים על ידי אנשים נשואים," הסביר מימון באולפן. "לדעתי, צריך מישהו שחווה את התהליך בעצמו – את הכאב, את האתגרים ואפילו את ה'כיף' שברווקות – כדי לריין בצורה בגובה העיניים."

מהלך הריאיון התמקד בתופעה הכאובה של גירושין שמתרחשים זמן קצר בלבד לאחר החתונה. מימון הדגיש כי הבעיה נובעת פעמים רבות מתפיסות מוטעות שנבנות עוד לפני החתונה:

"בציבור החרדי המילה 'אהבה' נתפסת לעיתים כטאבו, ואומרים לבחורים 'האהבה תבוא אחר כך, מראה חיצוני זה שטויות'. זה אסון בעיניי. התאהבות היא אולי רק 'בת דודה' של האהבה, אבל אי אפשר לוותר על ההתחלה הזו. כשיש פערים ולא מדברים עליהם מראש, הקשר מגיע במהירות לנקודת משבר."

בין המרואיינים במיזם החדש ניתן למצוא את הרב אסף רצון, השדכן חיים שלר, ודמויות נוספות המשתפות בסיפורים אישיים מטלטלים שמטרתם ללמד ולהביא לבנייה נכונה של הבית היהודי.

סמלים, סטיגמות וסליחה: אריאל שרפר על "שלושת הסמכים"

בהמשך התוכנית התארח אריאל שרפר לשיחה עמוקה על הדרך שבה אנחנו שופטים בני אדם לפי סמלים חיצוניים – מציציות בחוץ או בפנים, ועד לצורת הכיפה והצבע שלה.

"אנחנו ממהרים לקטלג אנשים במוח עוד לפני שהם פתחו את הפפה," ציין שרפר. "האם הוא חרדי, דתי לאומי, באיזו מפלגה הוא בוחר – הכל נשפט לפי סמלים. הבעיה מתחילה כשהסמל הופך לסטיגמה קיצונית."

שרפר קרא לציבור לאמץ את "שלושת הסמכים": סמלים, סטיגמות – וסליחה. "מי שאתה זה לא המעשים החד-פעמיים שאתה עושה בימי זיכרון או בתשעה באב, אלא חיי היומיום שלך. במקום לשפוט חרדי או דתי לפי מראה חיצוני, צריך ללמוד לדון לכף זכות ולראות את מעלת חברינו ולא חסרונם."

מהעולם והרשת: מתיחות ביטחונית, אמבולנס גנוב וספורט אקסטרים

במהלך התוכנית סוקרו מספר נושאים אקטואליים מרכזיים:

מצוקת הפנסיה: עלייה חדה נרשמה בתקופה האחרונה במשיכת כספי פנסיה מוקדמת. המגישים קראו לציבור לגלות ערנות, במיוחד כלפי הורים מבוגרים, ולהימנע מצעדים פזיזים בשל לחץ כלכלי זמני שיפגע בעתידם. האירוע החריג בחיפה: בית משפט השלום האריך את מעצרו של תושב קריית ים כבן 48 שנחשד בגניבת אמבולנס. החשוד סיפק תירוץ מקורי בחקירתו וטען כי האמבולנס "הפריע לתנועה" ולכן החליט פשוט להזיז אותו...הטלטלה הביטחונית בחופש הגדול: הודעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על ביטול תקיפה באיראן והשגת "קווים כלליים לעסקה" תפסה את אזרחי ישראל בעיצומם של ימי בין הזמנים והחופש הגדול.

רץ ברשת: לקינוח, הוצגו הסרטונים הוויראליים של השבוע – החל מהצעה מטורפת של ספורט אקסטרים לבין הזמנים (השלכת גלשן מגשר וקפיצה עם מצנח כדי לרכוב עליו), דרך מדריך לצלילה בטוחה עם כרישים, ועד למבחני ריסוק ובטיחות רכב מתקדמים בסין.