"בין הזמנים" בעיצומו אבל ואולפן 'כיכר השבת' תוכנית דבר ראשון ממשיכה בכל הכוח. מגישי התוכנית "דבר ראשון", משה מנס ושוקי סלומון, פתחו את הפרק בדיון על החופש הגדול במגזר, על הסכנות בכבישים, ועל הנושאים הבוערים שמסעירים את העולם החרדי בארץ ובתפוצות.

סגולות תשעה באב עם יוסי עבדו

בחלק המרכזי של התוכנית התארח יוסי עבדו, לשיחה מיוחדת על ימי בין המצרים ומהות יום תשעה באב. עבדו סקר את המנהגים והסגולות המיוחסות לימים אלו, והדגיש את החשיבות של הפיכת ימי האבל להזדמנות לצמיחה רוחנית, להרבות באהבת חינם ולהתחזקות בבין אדם לחברו.

1. תופעת הטרמפיסטים: "דפיקות על השמשות וטרמפ לחץ"

עם יציאת בני הישיבות לריענון, צפה מחדש תופעת הטרמפים בצומתי הארץ. וקי סלומון שיתף בחוויה לא נעימה שעבר בדרך לאולפן:

"אני נוסע בבני ברק, לקחתי את אחותי ברכב, ועוד לא הספקתי לעבור את תחנת הדלק – פתאום דפיקות עזות על האוטו! הייתי בטוח שמשהו נשבר. אני מסתכל ורואה 20 בני ישיבות צדיקים דופקים על השמשה: 'אתה נוסע לפה?!'. כשהבינו שהאוטו מלא, פתאום אמרו 'סליחה סליחה'. יש צורה להתנהג! אנשים נוסעים עם ציוד וצימידנים, קופצים לכביש ויוצרים אי-נוחות נוראית."

משה מנס חידד את הסכנה הבטיחותית וההסברתית:

"ראיתי בצפון עשרות בחורי חמד עם חולצות לבנות עומדים בכבישים סואנים ומסוכנים, קופצים לכביש כדי שיעצרו להם. בימים מתוחים אלו, מדובר בסכנת נפשות ממש של 'וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֹׁתֵיכֶם'. מעבר לזה, יש חפצנים שעולים לטרמפ ומעירים לנהג על המוזיקה שהוא שומע באוטו. אם לא עוצרים להם – אתה 'רשע', ואם עוצרים – הם מעבירים ביקורת. תתכננו את הטיולים שלכם מראש ואל תסכנו את החיים."

מהו "טרמפ לחץ"? תופעה שבה טרמפיסטים מגיעים לרכב בעת עמידה ברמזור אדום, דופקים על השמשות או פותחים את הדלתות ללא רשות – ומעמידים את הנהג במצב מביך שבו קשה לסרב.

2. בחורי הישיבות בתקשורת: "עושים לנו נזק, לכו לג'ילבון"

נושא נוסף שפתח דיון סוער באולפן הוא המגמה של כלי תקשורת כלליים לתפוס בחורי ישיבות ברחוב ולראיין אותם על סוגיות נפיצות כמו חוק הגיוס, עריקות וחופשות.

משה מנס יצא במתקפה חריפה נגד התופעה:

"התקשורת מחפשת אנשים משלנו ושואלת אותם את השאלות הכי ויראליות. הבחורים, מתוך תמימות, עונים תשובות שלא מחזיקות מים כמו 'אתם רוצים להרוג את בחורי הישיבות', ויוצאים גרוע מאוד בעיני המתבונן. אתה לא איש תקשורת? שב בשקט, לך לג'ילבון! אל תנסה לדברר ציבור שלם כשאתה עושה נזק עצום."

מנס התייחס גם לסערה סביב כתבה שפורסמה על בחור יתום שאינו יכול לטוס לחו"ל בשל צו עיכוב יציאה:

"עם כל הכאב על פטירת אמו – גם במשפחה שלי מצאנו כרטיסים בזול ולא טסים כי לבן שלי יש צו עיכוב. אנחנו לא עושים מזה דרמה בתקשורת. יש הורים שאיבדו את בניהם במלחמה, ואנחנו נתלונן שאי אפשר לצאת לנופש בחו"ל? הדיבורים האלה והתבטאויות קיצוניות כמו 'תישרף בטנק' מעוררים שנאה אדירה. מוות וחיים ביד הלשון."

3. סערה חסרת תקדים בלונדון: הרבנים הורו לסגור את המוסדות

דרמה חסרת תקדים מטלטלת את הקהילה החרדית בשכונת גולדרס גרין בלונדון. כלל רבני השכונה חתמו על מכתב חריג במיוחד המורו לכל מנהלי המוסדות: אין לפתוח את שנת הלימודים החדשה כל עוד ישנם למעלה מ-20 תלמידים שטרם שובצו למוסדות החינוך.

הרבנים הבהירו במכתבם את המחיר הקשה:

"וידענו גם ידענו שזה כרוך בביטול תורה דשאר התלמידים, אכן הרי זה 'עת לעשות לה'' ומבטלים תורה דרבים".

בתגובה למכתב, שיגרה הנהלת המוסד "בית מדרש עליון" מכתב תשובה נוקב וטענה כי המוסדות בקריסה תקציבית: "אין הקומץ משביע את הארי". המנהלים הפנו אצבע מאשימה אל גבירי ושועי העיר בלונדון שלא תורמים מספיק להחזקת המוסדות, והודיעו על צעד קיצוני: התפטרות מיידית והעברת מפתחות הנהלת המוסד לידי רבני העיר.

4. הטרגדיה בניו יורק והאזהרה מרפואה פיראטית

טרגדיה קשה וחילול ה' גדול נרשמו בשכונת ריברדייל שבברונקס, ניו יורק: אליזבת בארון, צעירה בת 27, הלכה לעולמה לאחר שקיבלה עירוי קטלני במרכז הבריאות "בראשית".

פרטי האירוענתונים ופרטיםהחשוד:לואיס רוחאס קברה (55), יהודי חובש כיפה, המנהל את המרכז.החשד:ביצוע הליכים רפואיים פולשניים ללא רישיון בתוקף במדינת ניו יורק (מחזיק ברישיון מהרפובליקה הדומיניקנית בלבד).הטיפול הקטלני:עירוי תוך-ורידי של NAD+ – תרכובת פופולרית בטרנד האנטי-אייג'ינג להצערת התאים.ההתדרדרות:המטופלת איבדה הכרה מיד עם החדרת העירוי, לקתה בדום לב ומותה נקבע בבית החולים.אישום:הריגה מדרגה שנייה, סיכון חסר אחריות ועיסוק ברפואה ללא רישיון.

במסגרת התוכנית, שודר קטע מיוחד שבו דן משה מנס עם ד"ר רוני ברקוביץ על הסכנות העצומות הטמונות בטיפולי "מדי-ספא" פיראטיים, עירויי ויטמינים ללא פיקוח ושורפי שומן מסוכנים המכילים מינונים אסטרונומיים של ממריצים.

5. גבורה בלב ים: המציל בן ה-16 וההזמנה לנשיא ארה"ב

סיפור גבורה יוצא דופן התרחש בסוף השבוע בחוף סיברייט שבסנטה קרוז, קליפורניה. ריידר ויליאמס, מציל צעיר בן 16 בלבד בעונתו הראשונה בתפקיד, הבחין בילד בן 10 שנשאב על ידי זרם סחף חזק למרחק של כ-14 מטרים מהחוף.

ללא היסוס, זינק ויליאמס למים עם גלשן הצלה. בתיעוד הוויראלי שנלכד במצלמות, נראים גלי ענק בולעים שוב ושוב את המציל והילד. למרות שאזרחים שניסו לסייע נהדפו לאחור בעוצמה, הנער הצעיר תפס אוויר לשניות בודדות ולא הרפה מהילד במשך שתי דקות מורטות עצבים – עד להגעת מציל נוסף שסייע לחלץ את השניים.

בעקבות האירוע, פרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודעה רשמית בה שיבח את אומץ ליבו של הנער, והודיע כי הוא מזמין את ריידר ויליאמס, משפחתו והילד שניצל לבית הלבן כדי להעניק לו את עיטור האזרח המופתי.

6. פטירת ר' יעקב אהרן פרבר ז"ל והמחאה המקוממת

בתחילת השבוע הלך לעולמו הרה"ח ר' יעקב אהרן פרבר ז"ל, בן 32 בלבד, לאחר מחלה קשה. המנוח היה ממובילי מסלול "מעלות צור" בצה"ל, שנועד לשלב חרדים בשירות צבאי מותאם תוך שמירה על אורח חייהם.

פטירתו עוררה סערה במגזר, לאחר שגורמים קיצוניים חילקו כיבוד בלשון פוגענית ("לרגל מותו של אחד ממובילי השמד... שר"י").

רץ ברשת: הסרטונים הכי חמים

לסיום, הציגו המגישים את הקטעים הוויראליים שחורכים את הרשת: