משה מנס וישראל מאיר דיברו עם דביר אפרתי שעשה קידוש השם בתחרות נינג'ה בה זכה מקום שני ומדבר לראשונה, יואלי ברים כתב חדשות 13 מספר על התקיפה שחווה בבני ברק, ועל הפוליטיקה הפנים חרדית. והאם מדינה לחרדים ומדינה שונה לחילונים זה משהו שיכול להיות?
שר הכלכלה נפתלי בנט התייחס בראיון שהעניק בסוף השבוע למחלוקות בינו לבין בנימין נתניהו: "לא רבנו בניגוד למה שחושבים, אך זה לא סוד שבשנים האחרונות לא היינו בקשר". את רעיון שתי המדינות שעתיד להביא לקץ הסכסוך הישראלי פלסטיני הגדיר בנט: "התאבדות לאומית" (פוליטי)
הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת העיתונאים עם נשיא ארה"ב ברק אובמה אודות מחויבותו לשתי מדינות לשני עמים, מנוגדת כליל למשנתו של שותפו לממשלה ח"כ נפתלי בנט, בחודש האחרון אמר בנט: "אין מקום בחלקת האלוהים הקטנה שלנו למדינה נוספת" (פוליטי, בארץ)
ברשות רק אנשי הרשות מקבלים את הכסף, מוחמד דחלאן לקח את כל הקופה וברח. ערפאת לקח את כל הקופה וחילק למשפחתו. אבו מאזן ממן את הכיס שלו כהוגן. ברשות לא דואגים לעם רק לכיס של הראיסים. ישראל, הם טענו, הוא המקום הכי נורמלי בעולם לחיות. שתי מדינות? קשקוש (דעה)