הגרפולוג ש"כיסח" למנס את הצורה וככה תשתחררו מאזיקים | צפו

במסגרת פינת "תהיה בריא", אירח מנס את התזונאי הקליני ברוך רוזנשטרק. הפעם, במקום להפחיד את הצופים עם רשימות של מאכלים אסורים, השיחה התמקדה דווקא במה שכן כדאי לעשות ובשבירת מיתוסים.

מיתוס המדרגות: האם עליית מדרגות באמת "דופקת את הברכיים"? רוזנשטרק מרגיע ומסביר שפעילות מתונה, כמו הליכה או עליית מדרגות יומיומית, ממש לא מזיקה. הבעיה מתחילה רק כשאנשים מחליטים לעשות שינויים דרמטיים ופתאומיים, כמו לרוץ 50 קומות ללא הכנה.

מה זה בכלל "בריא"? התזונאי שבר את המוסכמות וטען שהמושג "בריא" הוא סובייקטיבי לחלוטין ותלוי הקשר. לדוגמה, חטיף אנרגיה עתיר סוכר עשוי להיחשב "לא בריא" לאדם שמנסה לרדת במשקל, אך יהיה הפתרון המושלם לטייס או ספורטאי שזקוקים לאנרגיה זמינה ודחוסה קלורית תוך כדי תפקיד.

שאלת המיליון דולר - קולה רגילה או זירו? התשובה של רוזנשטרק הייתה חד-משמעית: קולה זירו. למרות החשש הקיים סביב ממתיקים כמו אספרטיים, הוא מבהיר שכדי להגיע לרמות סיכון יש לשתות כמויות אסטרונומיות (בין 14 ל-20 פחיות ביום). בשורה התחתונה, למי שמנסה לרדת במשקל, משקאות הדיאט בהחלט עדיפים על פני כמויות הסוכר האדירות שבקולה הרגילה.

סודות מהכתב: השידוך שכמעט התפוצץ והניתוח החי של מנס

בהמשך התוכנית הגיע לאולפן הגרפולוג יוסי עבדו (כשהוא מחלים מפציעת ספורט ברגלו), ועימו סיפור מורכב על אבחון גרפולוגי לשידוך. אבדו סיפר על בחור שפנה אליו לאחר שגרפולוג אחר הזהיר את חברו משידוך פוטנציאלי, בטענה שמדובר בבחורה עם בעיות רציניות שתדרוש "טיפולים פסיכולוגיים כל החיים".

גרפולוגיה ככלי עזר בלבד: עבדו הדגיש שגרפולוגים אינם נביאים ואין להם השפעה על ההחלטה "מי יתחתן עם מי" – אלא הקב"ה לבדו. הגרפולוגיה משמשת ככלי תומך החלטה שנועד לאתר חריגות קיצוניות, טראומות או הפרעות משמעותיות, ולא "לפסול" אנשים על סמך רגישויות נורמליות שיש לכולנו. לשנות את הכתב כדי לשנות את הנפש: הדיון גלש לתחום ה"גרפותרפיה" – תרגול שינוי צורת הכתב (בשילוב טיפול רגשי) במטרה להשפיע על תהליכים פנימיים. אבדו הסביר זאת דרך דברי הרמח"ל, לפיהם "התנועה החיצונית משנה את התנועה הפנימית". משה מנס על ספת הגרפולוג: מנס, שהצהיר בגלוי על ספקנותו כלפי התחום, איתגר את עבדו וסיפק לו דגימת כתב יד וחתימה בשידור חי. הניתוח המיידי חשף מגיש אימפולסיבי עם שאיפות אדירות, צורך מתמיד בריגושים, אקשן וגיוון, נטייה למצות דברים מהר, לצד רגישות גבוהה וצורך להיות נאהב. אבדו אף הצביע על החתימה ה"אקסטרווגנטית" של מנס, שלעיתים מסתירה מחיקה וויתור עצמי.

פינת הפאנצ'און: קצת הומור לימי בין המצרים

כראוי לאווירת שלושת השבועות, מנס הצהיר שהשבוע הפינה תשתדל להיות "פחות מצחיקה" ויותר תואמת לימים, עם אסופת חדשות ביזאריות מהעולם:

הנקמה האיראנית: מתברר שאיראן סירבה לחתום על הסכם בימים שטראמפ קבע, רק כדי שזה לא ייפול על יום ההולדת שלו. שחמט בגובה העיניים: ילד בן 7 מרמת גן שמנצח מבוגרים בתחרויות שחמט מקצועיות (מנס הודה שאין דבר משפיל יותר מילד שמנצח אותך ואז מבקש שתעזור לו לחצות את הכביש). כביש קריוקי: פרויקט חדש של שרת התחבורה מירי רגב בעלות של 65 מיליון שקלים להקמת "כביש מוזיקלי" בדרך לאילת שאמור להשמיע מנגינה תוך כדי נסיעה כדי לעורר נהגים.

רץ ברשת: המדריך המלא לפריצת אזיקים

לסיום התוכנית, וברוח התקופה שבה אנו עדים להפגנות, מעצרים ומתיחות מול רשויות אכיפת החוק, מנס החליט להפוך את האולפן לזירה מעט אנרכיסטית. הוא הציג מקבץ סרטונים ויראליים מרחבי הרשת שמלמדים כישורים הישרדותיים מפוקפקים:

איך אפשר לצאת מאזיקים בעזרת כלים פשוטים.כיצד משתחררים מנעילה בתוך רכב (כפי שהודגם על ידי אזרחים בקונגו).ומדריך של כבאים מארה"ב המסביר כיצד פורצים דלת בצורה פשוטה וקלה.



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