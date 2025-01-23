ראש הממשלה בנימין נתניהו דורש חנינה ללא הודאה באשמה ומצטט את ניקסון; האם הנשיא יכול להתערב במשפט מתנהל, וכיצד עסקאות פוליטיות של מנהיגים בעולם מוכיחות את סכנת קריסת האמון הציבורי? | צומת רב תחומי (מגזין כיכר)
הטיית השליליות - דפוס פסיכולוגי שקיים באדם המודרני, נובע ממנגנונים עתיקים שגורמים לנו להגיב בעוצמה רבה יותר למידע שלילי | לאורך ההיסטוריה, ממגפות ועד משברים כלכליים ופוליטיים, תופעה זו ניכרת באירועים מכוננים ומעצבת את תפיסת המציאות שלנו גם כיום | מה גורם לנו להישאב למידע שלילי, וכיצד נוכל להתמודד עם ההשפעה המתמשכת של דפוס זה על חיינו האישיים והחברתיים? (פסיכולוגיה)
הספינה טבעה ובתוכה נלכד הטבח - שבדיוק יצא מחדרו, שננעל וגרם לחבריו לטבוע למוות • כך הוא התמודד עם המים, הקור, ההתייבשות ומחלת הדיקומפרסיה • צוללן החילוץ חשב שבא לחלץ גופות ופתאום נתקל באדם חי - ונבהל • ומה הקבלה שקיבל על עצמו לעשות אם ינצל? (מעניין)
על סרטן הפה שמעתם? לא בטוח, וגן אם כן יש עובדות שבטוח לא שמתם לב אליהם, סרטן חלל הפה נפוץ יותר בקרב בגברים, ושכיחותו עולה לאחר גיל 40. בעשורים האחרונים אנו עדים לעלייה בשכיחות סרטן חלל הפה גם בקרב הנשים (בריאות)