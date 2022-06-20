עיריית בית שמש שיגרה הודעת בקשה חריפה להפסקת התקשרות עם חברת 'תנופה', בעקבות מחדלי התחבורה הציבורית מהם סובלים מזה זמן רב תושבי העיר | לאחר שנה וחצי של כשלים חמורים, אי-ביצוע נסיעות ופגיעה קשה באלפי תושבים, שיגר מנכ"ל העירייה מכתב חריף למשרד התחבורה: "לא חל שיפור, הציבור זכאי לשירות אמין" | המכתב המלא (חדשות, חרדים)
כשבוע להפעלת קווי התחבורה הציבורית על ידי חברת "תנופה", הושלמו ההכנות לכניסת המפעיל החדש שצפוי להזניק את רמת השירות לנוסעי התחבורה הציבורית בבית שמש, באמצעות צי אוטובוסים חדיש ומרווח ומערך נהגים שיאפשר יציבות ודיוק, בלוחות הזמנים לנסיעות. בהנחיית ראש העיר בית שמש עליזה בלוך יתקיים קשר ישיר בין מוקד העירייה לחברת "תנופה" כדי לאפשר מענה לטובת התושבים באירועים חריגים (חדשות תחבורה)