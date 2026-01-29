אוטובוס | אילוסטרציה ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

סוף לסיוט בתחבורה הציבורית? לאחר שנה וחצי של כשלים חמורים, אי-ביצוע נסיעות ופגיעה קשה באלפי תושבים, שיגר מנכ"ל העירייה מכתב חריף למשרד התחבורה ובו בקשה לסיום התקשרות.

עיריית בית שמש יוצאת למאבק חזיתי נגד חברת "תנופה" ודורשת ממשרד התחבורה להפסיק לאלתר את פעילותה בעיר. המהלך, שיוצא לדרך לאחר תקופה ממושכת של משבר תחבורתי עמוק, מגיע בעקבות מה שמוגדר בעירייה כ"כשל חמור ומתמשך" במתן השירות שנמשך למעלה משנה וחצי. ​במכתב רשמי ששיגר השבוע מנכ"ל העירייה, אוהד שגב, למנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, פורטו שורה של ליקויים קשים שחווים תושבי העיר מדי יום: אי-ביצוע נסיעות בשיעור של כ-15%, אוטובוסים שנתקעים בדרכים, עקיפת תחנות ללא התרעה ושימוש בכלי רכב שאינם מספקים מענה ראוי.

( צילום: עיריית בית שמש )

"התושבים הפכו לבני ערובה"

בעירייה מציינים כי המצב הורגש היטב בעיקר בשעות הבוקר, כאשר אלפי תושבים נאלצו להמתין זמן ממושך בתחנות, מה שהוביל להפסד ימי עבודה, איחורים ללימודים ופגיעה קשה בשגרת החיים. חרף ניסיונות תיקון והבטחות חוזרות מצד החברה, הנהלת העירייה קובעת כי לא חל שיפור ממשי בשטח.

​ראש העיר, שמואל גרינברג, מסר: "תחבורה ציבורית היא שירות בסיסי שחייב לעבוד. עיריית בית שמש גיבתה לאורך כל הדרך את המאבק שמוביל ממונה התחבורה אברהם נחמן פרנקל. לאחר שמוצו כל הניסיונות, האחריות שלנו היא לפעול בנחישות כדי להחזיר לתושבים שירות מכבד. אנו מצפים שמשרד התחבורה יפעל במהירות".

​הממונה על התחבורה הציבורית, חבר המועצה אברהם נחמן פרנקל, הוסיף: “מדובר במאבק שנמשך זמן רב מתוך תחושת שליחות. לא יכולנו להמשיך ולהסביר לציבור למה אוטובוסים לא יוצאים. כשהבנו שאין שינוי אמיתי, היה ברור שחייבים לקבל החלטה דרמטית. הציבור זכאי לשירות סדיר ואמין”.

​כעת, הכדור עובר לפתחו של משרד התחבורה, שיידרש להחליט האם להיענות לדרישת העירייה ולהחליף את המפעיל בעיר