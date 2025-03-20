המאסטרו יואלי דיקמן, יופיע השנה בבית שמש יחד עם הזמרים; בערי וובר, יידל ורדיגר, שמוליק סוכות ובנצי שטיין בערב מיוחד | ראש העיר שמואל גרינברג מסר: "זה אחד מרגעי השיא של חג הסוכות בעיר, אירוע שכולו שמחה יהודית אמיתית באווירה מיוחדת, שמאחד את כל הציבור סביב שמחת החג" | כל הפרטים על המופע (חדשות חרדים, מוזיקה)
ימים ספורים לפני שהעיר בית שמש הולכת לסיבוב שני בקרב על ראשות העיר, המועמד החרדי מ'דגל', שמואל גרינברג, מתייצב לריאיון מיוחד עם ישי כהן באולפן 'כיכר השבת' וחושף את המו"מ המתקדם עם ש"ס; הטענות הקשות של יו"ר ש"ס, אריה דרעי, הטענה שהפלה את הבנות הספרדיות; האם יידאג למוסדות הממלכתי חרדי וכך הוא מתכוון לנהל את העיר ביום שאחרי | צפו(ארץ)
כל צד תלה את מלחמתו בבחירות כ'מלחמת קודש', אין ויכוח על כך. בוודאי ובוודאי שהכל נעשה בהוראת גדולי ישראל מכל הצדדים. אך כעת, נותרנו בישורת האחרונה, בקרב על העיר בית שמש, שילמד אותנו מי יצא לקרב באמת לשם שמיים, ומי לא // חנני ברייטקופף מסביר למה הציבור החרדי חייב להתאחד בבית שמש (דעה)
בבוקר שאחרי הבחירות מתברר כי המועמד שמואל גרינברג עלה לסיבוב שני בעיר בית שמש ועקף את ראש העיר המכהנת עליזה בלוך כשהוא בראש עם 35.7% מהקולות | בנאום מאחד קרא גרינברג ליו"ר ש"ס דרעי לנהל את העיר ב"שותפות אמיתית והוגנת" (חדשות, פוליטי)
המועמד לראשות עיריית בית שמש שמואל גרינברג, עלה לבתי גדולי ישראל וקיבל את ברכתם ועידודם להצלחה במערכת הבחירות. בביקוריו זכה להתברך שיזכה בסייעתא דשמיא לדאוג לצרכים הרבים של הציבור החרדי מחד, ולחזק את מעמדה כעיר מהגדולות בארץ מאידך (חרדים)
ההחלטה להתמודד על ראשות העיר בית שמש; ההסכם עם 'שלומי אמונים' והנתק עם 'אגודת ישראל; ההכרזה של אריה דרעי על מועמדותו של משה אבוטבול; הקרב מול עליזה בלוך; סערת הממלכתי חרדי בעיר; הסיכוי לנצח גם בלי ש"ס; כיצד יפעל מול אפליית בנות ספרדיות ובבחירות לרבנות העיר | שמואל גרינברג, מועמד 'דגל' לראשות העיר בית שמש, בראיון לישי כהן (אקטואלי)
ביוזמת מחלקת ניצנים מגזר חרדי בעירית ירושלים, נהנו אלפי ילדי הצהרונים בירושלים ובני משפחותיהם מיום שיא בגן החיות התנ"כי • ראש העיר משה ליאון: "מערך הצהרונים בירושלים מסייע להורים לאורך כל השנה לעבוד עד שעות הצהריים ואנחנו שמחים לספק להם ימי כיף" (חדשות)