כיכר השבת
פותח מבערים | צפו

ח"כ אדלשטיין בריאיון: "אם כל אלה שלא לומדים יתגייסו - יכול להיות שצה"ל כבר יגיד שזה מספק אותו"

המערכת הפוליטית שוב גועשת סביב משבר חוק הגיוס ופיזורה של הכנסת. ח"כ יולי אדלשטיין, ששילם מחיר והודח מראשות ועדת חוץ וביטחון בגלל 'חוק הגיוס', מתייחס בריאיון מיוחד לישי כהן ב'אולפן כיכר' לכל הנושאים הבוערים | האם משבר הגיוס היה פתיר? | האם יקים מפלגה חדשה? | המחדל הביטחוני בצפון והדאגה מההסכם המסתמן בין וושינגטון לטהרן • צפו (חדשות)

13תגובות
הריאיון המלא עם ח"כ יולי אדלשטיין
הריאיון המלא עם ח"כ יולי אדלשטיין

המערכת הפוליטית שוב גועשת, והפעם הטריגר ברור: משבר והניסיונות להסדרת מעמד תלמידי הישיבות מביאים לפיזורה של הכנסת ולמערכת בחירות מוקדמות - באופן סמלי בלבד. בתווך, נמצא מי ששילם מחיר פוליטי אישי והודח מראשות ועדת חוץ וביטחון לאחר שלא הסכים להעביר את חוק הגיוס, ח"כ יולי אדלשטיין.

בריאיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת', מתייחס ח"כ אדלשטיין לכל הנושאים הבוערים: חוק הגיוס והקדמת הבחירות: האם המשבר היה פתיר? הסערה הפוליטית: האם הוא בדרך להקמת מפלגה חדשה? המחדל בצפון: הביקורת של קציני צה"ל על כך שידי הלוחמים כבולות. האיום האיראני: הדאגה בירושלים מההסכם המסתמן בין וושינגטון לטהרן. צפו בריאיון המלא.

תחילה מתייחס ח"כ אדלשטיין למצב הביטחוני בצפון הארץ: "זה מזעזע, הייתי שם לאחרונה, המצב נוראי, מול המציאות הזו אין לאנשים שם הרבה מה לעשות. יש אינטרסים אמריקאיים, אנחנו בהחלט נתמכים על ידי הממשל הנוכחי אבל זה לא אומר שכל מה שאנחנו רוצים מתבצע, אני חושב שלא תהיה ברירה מהרחבת הפעולה בלבנון".

ח"כ יואל יולי אדלשטיין בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

באשר לאיום הרחפנים על לוחמי צה"ל בדרום לבנון, אדלשטיין חושף: "הנושא של איום הרחפנים עלה לא פעם בדיונים אצלנו. היו דרכים להתכונן קצת יותר טוב, זה לא שיש עכשיו פתרון קסם, אין. היינו צריכים להיות ערוכים יותר טוב, הצעתי דברים, ההצעות לא התקבלו בשילוב של חוסר רצון של הדרג המדיני וקצת יהירות של המערכות הרלוונטיות בצה"ל".

באשר לחשש בישראל מההסכם המסתמן בין ארה"ב לאיראן, אומר אדלשטיין: "זה לא ניצחון מוחלט ולא כישלון מוחלט. מצד אחד יש הישגים מדהימים, כל העולם מסתכל על זה בהתפעלות, אבל מצד שני הדרג המדיני לא הצליח לתרגם את זה עדיין לשום הישג אסטרטגי.

"אם המצב יסתיים כפי שכרגע מדובר - עם איום טילים בליסטיים והמשך תוכנית הגרעין והתמיכה בארגונים כמו חיזבאללה וחמאס? אנחנו פה מול אתגר. המלחמה דחפה אותם אחורה אבל גם אנחנו נצטרך להיכנס פה חזרה לכל התחרות של בניית כוח".

ח"כ יואל יולי אדלשטיין בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

אנחנו עוברים לדבר על הסוגיות הפוליטיות והשאלה המרכזית האם הוא כבר החליט לעזוב את 'הליכוד': "אני עדיין לא יודע מה יהיה בליכוד, לא אגיד לך שאני לא מאוכזב מדפוס התנהגות של החברים שלי בסיעה, חברים שפרט לאחד או שניים לא היה להם אומץ לדבר על חוק הגיוס, חברים שברחו כולם מההצבעה על הריבונות.

"עוד לא התקבלה החלטה, יש דיבורים, כולם מדברים עם כולם, מבינים שיש צורך. יש עשרות אם לא מאות אלפי קולות שכרגע יתומים, כל סוקר שעושה סקרים אומר זאת. יש פה צורך אמיתי ואם תהיה לזה היתכנות ככל הנראה זה יקרה".

אדלשטיין מבהיר: "אני לא הולך להצטרף למפלגות של 'רק ' או 'רק לא ביבי', זה לא מה שהמדינה צריכה. העם יחליט מי יקבל את המנדט".

ח"כ יואל יולי אדלשטיין בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

באשר ליום שאחרי הבחירות, במידה והוא יקים מפלגה שתעבור את אחוז החסימה, מצהיר אדלשטיין: "אנחנו נעשה הכל כדי שלא תהיה ממשלת 61 לכאן או לכאן, נעשה כל מאמץ לחבר את המפלגות משתי המחנות, החיים יותר מעניינים יותר מ'כן ביבי, לא ביבי'".

אנחנו עוברים לדבר על סוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, חוק שיעבור להכרעה הממשלה הבאה שתקום, ולא משנה בראשות מי.

בפתח הדברים מתייחס אדלשטיין לאיזה מתווה הוא ידחוף בממשלה שכזו, אם יהיה חבר בה: "מתווה על בסיס אותם קווים של המתווה שפרסמתי (מתווה הגיוס מערב מבצע עם כלביא. י-כ). במערכת הבחירות עכשיו זה ינוע בין לא צריך שום חוק גיוס ועד לשלול זכות הצבעה ואפס אחוז פטורים.

"אבל דווקא אם תהיה ממשלה שלא כוללת סיעות חרדיות ואפשר לחוקק כל חוק שאתה רוצה, כל עוד שישמעו לי אני אתנגד לכל הפופוליזם הזה, זה טוב למערכת הבחירות".

ח"כ יואל יולי אדלשטיין בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

לדבריו: "אותי מעניין חוק גיוס אמיתי ואכן כך נהגתי, לא היה לי שום ספק שחלק מהאופוזיציה רצו רק את פירוק הממשלה מה שזה לא יהיה. אגלה לך משהו שלא פורסם: היו שני צדיקים באופוזיציה שכתבו לי 'יולי, אם תביא חוק אמיתי - נלך איתך ונתמוך בך', לפחות הייתה כוונה טובה אצל שני אנשים, לגבי כל האחרים אי לי שום ספק שהיו מפילים".

אדלשטיין מבהיר שהוא בעד חוק עם פטורים למספר לומדי תורה: "ברור, גם אמרתי את זה כל פעם, אני אומר חד משמעית, דיברו איתי רבנים בחדרים סגורים: בחיים לא באתי עם כוונה להרוס את עולם התורה, אם כל אלה שלא לומדים יתגייסו - יכול להיות שצה"ל כבר יגיד שזה מספק אותו".

בנימין נתניהוגיוס חרדיםהליכודחוק הגיוסישי כהןיולי אדלשטייןאולפן כיכרבחירות 2026

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
בא לאולפן ועושה לנו חשבונות כאילו הוא מנהל שוק, מי שלא לומד ילך ומי שלומד יישאר. הכל פוליטיקה אצל אדלשטיין, רואה שהודח מוועדת חוץ וביטחון פתאום מחפש לפתוח מפלגה חדשה בשביל הכיסא שלו.
שאהין
זה פוליטיקה? זה הדבר הכי הגיוני בעולם, להכיר בערך האמיתי של לימוד התורה ולומדי התורה, ולנפות מהם את אלה שרק מתחזים ללומדים כדי להשתמט מחובתם להשתתף בשמירה על עם ישראל - או בלימוד, או בצבא.
אורח לרגע
9
בעסקים יודעים ששותף שלא עומד במילה שלו ומצביע נגד הסיעה שלו הוא שותף בעייתי ביותר. אדלשטיין עשה דין לעצמו בליכוד ועכשיו הוא משלם את המחיר, אף אחד בשטח לא יקנה את המפלגה החדשה שהוא מנסה למכור.
עזרא
8
השתגעו לגמרי הפוליטיקאים האלו חושבים שהצבא והרובים שלהם הם אלו שמנצחים את המלחמות בלי עזרת ה' אדלשטיין הזה בא ומדבר באולפן כאילו הוא בעל הבית על התורה שילך לחפש לו חברים אחרים חצוף שכמותו
יעקב
הבנת הנקרא: אדלשטיין אומר שמי שלא לומד - שלא לומד!! - שרק הוא ילך לצבא. אז הוא לא מבין את גודל השמירה של לומדי התורה??
אורח לרגע
7
הדיבורים על גיוס אלו שלא לומדים הם פתח מסוכן מאוד, כי מי יקבע מי לומד ומי לא? אדלשטיין צריך לדעת שחוק גיוס אמיתי זה חוק שנותן חופש מוחלט לעמלי התורה לעסוק בקודש בלי שום הפרעות וגזרות מהשלטון
מאיר
מי יקבע? שגדולי הדור יקבעו קריטריונים הגיוניים. להגיע לבית המדרש לסדרים זה קריטריון הגיוני, נכון? זה דבר שאפשר למדוד עם טביעת אצבע. ללמוד משהו זה הגיוני נכון? אז שייבחן על מה שהוא למד. וכן הלאה.
אורח לרגע
6
תראו איך האיש שהיה אסיר ציון ברוסיה מסוגל היום להציע מתווה שמצר את צעדיהם של לומדי התורה בארץ ישראל. במקום להילחם באיום האיראני ובחיזבאללה, הוא מצא לו מטרה נוחה בדמותם של בני הישיבות הקדושות.
שמואלי
5
אדלשטיין חושב שהוא יכול להפיל ממשלת ימין בזמן שיש רחפנים בצפון ואיומים מטהרן, והכל בגלל האגו שלו על חוק הגיוס. הציבור שלנו לא שוכח מי פירק את החבילה והביא עלינו בחירות מיותרות ויקרות באמצע המלחמה.
ציון
4
הגיע הזמן שכל הפוליטיקאים באולפנים יבינו שעולם התורה הוא לא שטיח שדורכים עליו בכל פעם שמחפשים להקים מפלגה חדשה או לקושש קולות במרכז בני הישיבות הם הלוחמים הרוחניים של עם ישראל ובהם אף אחד לא ייגע
כתריאל
3
טאטא הלב פשוט נשבר לרסיסים כששומעים איך מדברים על בני הישיבות כאילו הם נטל חס ושלום הם הרי הלוחמים האמיתיים שלנו ברוחניות ובמקום לחבק אותם מחפשים לעשות עליהם פוליטיקה צריכים לעורר רחמי שמיים
אלבז
2
יולי ראיתי איך התקשורת מיהרה לאתרג אותך רק תזכור האהדה הזו זמנית מאוד ביום שלא תתיישר לפי הקו שלהם הם יחזרו לתייג אותך כקיצוני אל תאבד את עצמך בשביל כותרת יפה
צבי
1
אדלשטיין, מה שעשו לך ברוסיה אתה עושה עכשיו לבני ישיבות בישראל. לא מתבייש? היית אסיר ציון עכשיו אתה אסיר של קריצות מכתבים לעורכי הארץ היום אתה שוט מחר תהיה שק חבטות התקשורת כבר עשתה את זה לאחדים לפניך
נתאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהריאיונות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר