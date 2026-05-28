זוועה בקניה: שריפה שפרצה בבית ספר הפכה למלכודת מוות | צפו

16 תלמידות נהרגו ו-79 נוספות נפצעו בשריפה שפרצה במהלך הלילה בפנימיית בית הספר לבנות "אוטומישי גירלס אקדמי" בעיר גילגיל שבקניה.

האש פרצה מעט אחרי חצות והמשיכה לבעור במשך יותר משעתיים. סיבת הדליקה עדיין אינה ידועה.

תיעודים ששודרו בטלוויזיה המקומית הראו חלונות מנופצים וקירות מפויחים, בזמן שבני משפחות התאספו מחוץ לשערי בית הספר בניסיון לקבל מידע על קרוביהם שנעדרו. לפי הרשויות, 71 מהפצועות כבר שוחררו מבתי החולים.

יוניס מורייתי, שאחת מבנותיה הצליחה להימלט מהשריפה, סיפרה כי ״האש התחילה בחלק העליון של המבנה והתפשטה במהירות. חלק מהמעברים נחסמו ולכן תלמידות רבות לא הצליחו לצאת, אבל רבות אחרות כן הצליחו להימלט״.

בקניה נרשמות לעיתים קרובות שריפות במוסדות חינוך, כאשר לפי נתוני הממשלה יותר ממאה שריפות בבתי ספר תועדו בשנת 2024 בלבד. בחלק מהמקרים עלה חשד כי תלמידים הציתו את המבנים במחאה על תנאי הלימוד והמשמעת.