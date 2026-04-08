להבות ב"פורת יוסף": שריפת ענק בספרייה, נזק כבד לכתבי היד

עשן כבד ותמרות אש היתמרו אמש (ליל חג שביעי של פסח) מעל אחד המוסדות התורניים החשובים בירושלים, כאשר בעירה עזה פרצה בלב ספריית ישיבת 'פורת יוסף' ההיסטורית. בשעה 21:15 התקבלו הדיווחים הראשונים על השריפה, ולוחמי האש פתחו במרוץ נגד השעון כדי להציל את הישיבה ואת המבנים הסמוכים מהתפשטות קטלנית של הדליקה.

צוותי כיבוי רבים הוזנקו למקום ופעלו בשתי חזיתות במקביל - כיבוי האש ומניעת התפשטותה לקומות הישיבה העליונות, לצד סריקות נרחבות לאיתור לכודים אפשריים. בנס גדול, האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש, אך הנזק לאוצר הספרים והניירת בספרייה כבד ביותר.

קרב בלימה מול מטען אש אדיר

מפקד האירוע, רב רשף עותמאן בודירי, תיאר את המורכבות בזירה: "זיהינו שריפה עם מטען אש גדול מאוד בתוך הספרייה. תקפנו את האש משתי חזיתות כדי להגיע למוקד המרכזי במהירות המרבית". לדבריו, פעולות הכיבוי התמקדו במניעת התפשטות האש לקומות הישיבה העליונות, תוך שימוש בשיטות כיבוי מתקדמות.

למרות ההשתלטות המהירה של לוחמי האש, לספרייה נגרם נזק כבד ביותר. מטען האש הרב, שכלל אלפי ספרים וניירת, הוביל לטמפרטורות גבוהות ולעשן סמיך שחלחל למבנה כולו. במקביל למאמצי הכיבוי, ביצעו הצוותים סריקות נרחבות בכל רחבי המבנה כדי לוודא שאין תלמידים או אנשי צוות שנלכדו בעשן הכבד.

חקירת נסיבות האירוע

עם סיום פעולות הכיבוי ושחרור העשן, החלו חוקרי דליקות של מחוז ירושלים בבדיקת נסיבות פרוץ השריפה. החוקרים פועלים כדי לקבוע האם מדובר בכשל טכני או בסיבה אחרת שהובילה לפרוץ הבעירה העזה.

ישיבת 'פורת יוסף', סמל ירושלמי ותיק, ניצלה הלילה מאסון כבד בהרבה בזכות תושיית הכבאים. בעוד שריח העשן עדיין נישא באוויר העיר העתיקה, בישיבה יצטרכו כעת לאמוד את הנזק העצום שנגרם לאוצר הספרים שבו. יצוין כי הישיבה ההיסטורית שימשה במשך דורות רבים כמרכז תורני חשוב, ואיבדה לאחרונה את אחד ממשגיחיה הבכירים.

בעולם התורה מודים על הנס שלא נפגעו תלמידים או אנשי צוות, ומתפללים כי יהיה ניתן לשקם את הספרייה ולהחזיר את אוצרות התורה שניזוקו. עדכונים נוספים יפורסמו עם התקדמות החקירה.