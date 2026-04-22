האדמו"ר מסאטמר ( צילום: בחצרות סאטמאר )

אם נקלעתם היום בבוקר לתפילת שחרית באחד מבתי המדרש של חסידות סאטמר בכל העולם כולו, ואולי תהיתם מדוע החסידים מדלגים או מקדימים את פרקי התהילים הקבועים, דעו לכם שמדובר בהוראה מגבוה.

במודעה רשמית שפרסמה הנהלת "קהל יטב לב ד'סאטמר", נחשפת הוראתו ברורה של האדמו"ר מסאטמר, המורה לשנות את הסדר הקבוע של אמירת התהילים הנאמר בכל יום לאחר תפילת שחרית. הסיבה לשינוי נעוצה בלוח השנה: לפי הסדר הרגיל, ביום ה' באייר היו אמורים החסידים לקרוא את מזמורי התהילים מאמירת ההלל. בסאטמר, שם יום העצמאות מוגדר כ"יום המר והנמהר", ביקשו למנוע כל דמיון או קשר, ולו המקרי ביותר, לאמירת הלל ביום זה. במודעה נכתב בלשון חריפה: "היות שלפי סדר אמירת תהילים שאומרים בכל יום... היה חל לומר ביום המר והנמהר ה' באייר, יום הקמת המדינה הטמאה בארצנו הקדושה, את הקאפיטלעך של מזמורי הלל – על כן, על פי הוראת מרן רבינו הגה"ק שליט"א, נצטווינו לסדר את סדר אמירת התהילים באופן אחר". על פי המודעה, הסדר שנקבע לימים אלו הוא: ביום שלישי ד' באייר - יום הזיכרון, יקדימו ויאמרו את המזמורים ק"ז עד קי"ח (הכוללים את מזמורי ההלל).

יקדימו ויאמרו את המזמורים ק"ז עד קי"ח (הכוללים את מזמורי ההלל). ביום רביעי ה' באייר - יום העצמאות, יאמרו את מזמור קי"ט, מאות א' ועד לאות מ'.

יאמרו את מזמור קי"ט, מאות א' ועד לאות מ'. ביום חמישי ו' באייר, ימשיכו את מזמור קי"ט מאות מ' ואת מזמור ק"כ.

המודעה בסאטמר

עבור חסידי סאטמר, השינוי בסדר התהילים הוא חלק בלתי נפרד מהשקפת העולם הקיצונית של החסידות נגד הציונות והמדינה, ומהווה ביטוי מעשי להתבדלות מוחלטת מכל סממן של חגיגת יום העצמאות.