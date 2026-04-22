המשטרה מאיימת שלא לאשר את קיום אירועי ל"ג בעומר במירון. במכתב חריף ששיגרה משטרת מחוז צפון לחברי ועדת החמישה, האחראית על ניהול אתר קבר הרשב"י, מזהירה המשטרה כי קיום הילולת הרשב"י במירון נמצא בסכנה. כך נחשף היום (רביעי) בידי כתבי ערוץ I24NEWS לי עייש וארי קלמן.

לפי הדיווח, הדרמה הנוכחית מגיעה על רקע עיכובים משמעותיים בהכשרת המתחם לקליטת ההמונים, כאשר במשטרה מבהירים כי בשלב זה, במצב התשתיות הנוכחי, לא ניתן יהיה להעניק את האישורים הבטיחותיים והמבצעיים הנדרשים לקיום האירוע.

הדאגה המרכזית במשטרה נובעת מכך שגורמי מקצוע, חברות הפקה וספקים שונים אינם מורשים להיכנס לשטח האתר - דבר שמוביל לשיתוק בעבודות התשתית והבטיחות הקריטיות.

העבודות המדוברות כוללות בין היתר הקמת גדרות הפרדה, סלילת נתיבי חירום לפינוי מהיר, הסדרת מערכות תאורה בכל רחבי ההר, הקמת תשתיות כיבוי אש מתקדמות והתקנת אמצעים טכנולוגיים לשליטה ובקרה על הקהל. ללא השלמת כלל המרכיבים הללו, מדגישים גורמי המקצוע במשטרה, לא ניתן יהיה להבטיח את שלומם של רבבות העולים למירון, והסכנה לחיי אדם הופכת לממשית.

חשד לשימוש בבינה מלאכותית בחידון התנ"ך העולמי דניאל הרץ | 13:23

במכתב החריף נשלח מסר ישיר לחברי ועדת החמישה, לפיו האחריות לכל פגיעה בנפש שתתרחש חלילה כתוצאה מליקויי הבטיחות הללו, תוטל ישירות על כתפיהם. ההסבר לכך נעוץ בעובדה שעיכוב הכניסה של אנשי המקצוע לשטח מונע מהמשטרה ומהרשויות לאכוף את נהלי הבטיחות המחמירים שגובשו בשנים האחרונות כלקח מהאסונות שאירעו במקום.

במשטרה מבהירים כי גם אם הציבור ינהר למקום באופן עצמאי, האתר עצמו לא יהיה מוכשר לקליטת קהל ולא יהיו בו התנאים המינימליים לאירוח המוני, מה שעלול ליצור כאוס בטיחותי.

המשטרה דורשת להסיר באופן מיידי את כל החסמים הבירוקרטיים או הפיזיים המונעים את כניסת אנשי המקצוע למתחם. האזהרה המפורשת היא שכל יום שעובר ללא התקדמות בשטח מקצר את חלון הזמנים הקריטי שנותר עד לל"ג בעומר, ומציב סימן שאלה גדול על עצם קיום ההילולה השנה.

המאבק הנוכחי משקף את המתיחות רבת השנים בין הגופים המנהלים את האתר לבין גורמי האכיפה, כאשר בתווך נמצא הציבור הרחב הממתין לדעת האם יוכל להגיע השנה לציונו של התנא האלוקי.