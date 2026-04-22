כיכר השבת
טראמפ בהודעת תודה למשטר באיראן | ישראל עודכנה: זה היום שעד אליו הוארכה הפסקת האש

בהודעה שפרסם הערב, הודיע טראמפ כי בוטלה הוצאתן להורג של שמונה מפגינות באיראן שהיו אמורות לעלות לגרדום עוד הלילה: ארבע מהן ישוחררו לאלתר והיתר יישפטו לתקופת מאסר קצרה בלבד | בישראל עודכנו: הדד ליין החדש של הנשיא למשטר האיראני - יום ראשון הקרוב (אקטואליה, צבא וביטחון)

נשיא ארצות הברית, , פרסם הערב (רביעי) שעון ישראל הודעה ברשתות החברתיות שבה הוא מבשר על הצלחה מדינית והומניטרית משמעותית מבחינתו מול המשטר בטהרן.

לדברי טראמפ, בעקבות התערבותו הישירה, בוטלה הוצאתן להורג של שמונה נשים שהיו אמורות לעלות לגרדום ב עוד הלילה. מדובר בנשים שהשתתפו בהפגנות נגד המשטר ונשפטו למוות - גזר דין שעורר דאגה בקרב ארגוני זכויות אדם ברחבי העולם בשבועות האחרונים.

טראמפ פתח את דבריו בהכרזה חגיגית וכתב: "חדשות טובות מאוד! התבשרתי כעת כי שמונה המפגינות שהיו אמורות להיות מוצאות להורג הלילה באיראן, לא ייהרגו עוד".

בהמשך דבריו פירט הנשיא את המתווה החדש שסוכם, לדבריו, מול הממשל באיראן, ולפיו "ארבע מהן ישוחררו באופן מיידי, וארבע נוספות יישפטו לחודש אחד בלבד בכלא". השינוי הקיצוני בגזר הדין – מעונש מוות למאסר קצר או שחרור – נחשב לצעד חריג ביותר מצד מערכת המשפט האיראנית, הנוטה להחמיר עם פעילי מחאה.

בדבריו הדגיש טראמפ כי המהלך הגיע לאחר פנייה אישית שלו להנהגה האיראנית. "אני מעריך מאוד את העובדה שאיראן ומנהיגיה כיבדו את בקשתי, כנשיא ארצות הברית, וביטלו את ההוצאה להורג המתוכננת", כתב טראמפ.

בתוך כך, בישראל עודכנו כי הדד ליין החדש של טראמפ למשטר באיראן הוא עד יום ראשון הקרוב. כך לפי הדיווח של ירון אברהם במהדורה המרכזית בחדשות 12. לפי הדיווח, אמנם הנשיא טראמפ לא נקב ספציפית בתאריך הזה אבל זו ההבנה בישראל אחרי העדכון שקיבלו מהאמריקאים.

אברהם ציין בדיווח כי זה פרק הזמן שיידרש לנושאת המטוסים האמריקנית השלישית להגיע לאזור. עוד דווח כי בישראל רואים בתרחיש הצבאי - סביר ביותר.

הוצאה להורגאיראןדונלד טראמפ

6
טראמפ היקר, אל תתלהב מהמחווה של הפרסים. חסד לאמים חטאת כל מה שהם עושים זה רק כדי למסמס את הזמן יום ראשון זה היום של המבחן ואם הם לא יתקפלו צריך להחריב להם את הכורים ה' ישמור את עמו ישראל
רחמים
5
הודעת תודה למשטר בטהרן? אבסורד. מי שמרחם על אכזרים סופו שמתאכזר לרחמנים הפסקת האש הזו היא סכנה ביטחונית ממדרגה ראשונה חובת ההשתדלות היא להתכונן ליום ראשון כאילו המלחמה כבר כאן רק כוח יכריע את הרשע
חיים
4
נו, באמת תודה לאיראן אני בטוח שהאייתוללות כבר מכינים לו זר פרחים וכרטיס ברכה יום ראשון זה הדד-ליין? אולי עד אז הם גם יתחילו לחלק סופגניות? פשוט נחת המלחמה בפתח ואנחנו עושים נימוסים והליכות
בלומה
3
האיראנים עושים לטראמפ סיבוב והוא קונה את זה. שחררו ארבע מפגינות כדי שנושאת המטוסים לא תירה? בדיחה הן עם לבדד ישכון אסור לסמוך על אף אחד רק על בורא עולם ועל מכה קטלנית בלבנון ובטהרן ביום ראשון הבלוף יתפוצץ
זלמן
2
מה תודה? על מה תודה? שהם לא תלו נשים? זה הסטנדרט של החברים החדשים שלך, טראמפ? ביום ראשון כשהנושאת מטוסים תגיע אני רוצה לראות זיקוקים מעל טהרן ודאחיה בלהבות רק ככה הם מבינים נימוסים
בוריס
1
הם שחררו 4 נשים ותפסו 20 במקום.פשוט קשקוש הטראמפ הזה
טראמפולינה

