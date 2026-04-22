נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם הערב (רביעי) שעון ישראל הודעה ברשתות החברתיות שבה הוא מבשר על הצלחה מדינית והומניטרית משמעותית מבחינתו מול המשטר בטהרן.

לדברי טראמפ, בעקבות התערבותו הישירה, בוטלה הוצאתן להורג של שמונה נשים שהיו אמורות לעלות לגרדום באיראן עוד הלילה. מדובר בנשים שהשתתפו בהפגנות נגד המשטר ונשפטו למוות - גזר דין שעורר דאגה בקרב ארגוני זכויות אדם ברחבי העולם בשבועות האחרונים.

טראמפ פתח את דבריו בהכרזה חגיגית וכתב: "חדשות טובות מאוד! התבשרתי כעת כי שמונה המפגינות שהיו אמורות להיות מוצאות להורג הלילה באיראן, לא ייהרגו עוד".

בהמשך דבריו פירט הנשיא את המתווה החדש שסוכם, לדבריו, מול הממשל באיראן, ולפיו "ארבע מהן ישוחררו באופן מיידי, וארבע נוספות יישפטו לחודש אחד בלבד בכלא". השינוי הקיצוני בגזר הדין – מעונש מוות למאסר קצר או שחרור – נחשב לצעד חריג ביותר מצד מערכת המשפט האיראנית, הנוטה להחמיר עם פעילי מחאה.

בדבריו הדגיש טראמפ כי המהלך הגיע לאחר פנייה אישית שלו להנהגה האיראנית. "אני מעריך מאוד את העובדה שאיראן ומנהיגיה כיבדו את בקשתי, כנשיא ארצות הברית, וביטלו את ההוצאה להורג המתוכננת", כתב טראמפ.

בתוך כך, בישראל עודכנו כי הדד ליין החדש של טראמפ למשטר באיראן הוא עד יום ראשון הקרוב. כך לפי הדיווח של ירון אברהם במהדורה המרכזית בחדשות 12. לפי הדיווח, אמנם הנשיא טראמפ לא נקב ספציפית בתאריך הזה אבל זו ההבנה בישראל אחרי העדכון שקיבלו מהאמריקאים.

אברהם ציין בדיווח כי זה פרק הזמן שיידרש לנושאת המטוסים האמריקנית השלישית להגיע לאזור. עוד דווח כי בישראל רואים בתרחיש הצבאי - סביר ביותר.