טרגדיה קשה בפלטבוש שבניו יורק, עם קבלת הבשורה המרה על פטירתו הטראגית של הבחור החשוב יוסי לורינר ז"ל, בן 25 בלבד, שנהרג בתאונת דרכים קטלנית ומזעזעת שאירעה אמש (שלישי) במדינת פנסילבניה הברית.

לפי הדיווח באתר TWN, יוסי ז"ל, בנו של יבדל לחיים הרב יצחק לורינר, תושב שכונת פלטבוש, למד בתקופה האחרונה משפטים בפנסילבניה. התאונה הקשה אירעה בשעה שהיה בדרכו חזרה לבית הוריו כדי לבקרם.

משפחת לורינר היא משפחה מוכרת בפלטבוש. סבתו של יוסי משמשת מזה שנים רבות כמזכירה ב"חיידר" חינוכי בפלטבוש.

התאונה התרחשה סמוך לשעה 20:15 בערב, בנתיבים לכיוון צפון של כביש המהיר I-476, במחוז לוצרן שבפנסילבניה.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של יוסי ז"ל במקום, לאחר שהפגיעה הייתה אנושה. משטרת פנסילבניה, שפתחה בחקירה מקיפה לבירור נסיבות ההתנגשות, ציינה כי בתאונה הקטלנית היה מעורב גם כלי רכב כבד (משאית), אולם סיבת התאונה המדויקת עדיין נמצאת תחת בדיקה של בוחני התנועה.

מרגע היוודע דבר האסון, פעלו מתנדבי ארגון "חסד של אמת" לאורך כל הלילה מול הרשויות ומול גורמי הרפואה המשפטית, במטרה להבטיח את שמירת כבוד המת ולמנוע פגיעה בגופת המנוח, כפי שנדרש על פי ההלכה. פעילות הארגון נועדה להביא לשחרור מהיר של הגופה כדי לאפשר את הבאתה לקבורה בהקדם האפשרי.