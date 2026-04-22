כיכר השבת
בדרכו להורים

טרגדיה נוראית: יוסי בן ה-25 נהרג בתאונת דרכים קטלנית עם משאית

 יוסי לורינר ז"ל, בן 25 ותושב פלטבוש, נהרג אמש בתאונת דרכים קטלנית במדינת פנסילבניה בעת שהיה בדרכו לבקר את הוריו | לפי הדיווחים, רכבו התנגש במשאית בכביש מהיר והוא נהרג במקום (חרדים בעולם)

1תגובות
תאונת דרכים. אילוסטרציה

טרגדיה קשה בפלטבוש שבניו יורק, עם קבלת הבשורה המרה על פטירתו הטראגית של הבחור החשוב יוסי לורינר ז"ל, בן 25 בלבד, שנהרג ב קטלנית ומזעזעת שאירעה אמש (שלישי) במדינת פנסילבניה הברית.

לפי הדיווח באתר TWN, יוסי ז"ל, בנו של יבדל לחיים הרב יצחק לורינר, תושב שכונת פלטבוש, למד בתקופה האחרונה משפטים בפנסילבניה. התאונה הקשה אירעה בשעה שהיה בדרכו חזרה לבית הוריו כדי לבקרם.

משפחת לורינר היא משפחה מוכרת בפלטבוש. סבתו של יוסי משמשת מזה שנים רבות כמזכירה ב"חיידר" חינוכי בפלטבוש.

התאונה התרחשה סמוך לשעה 20:15 בערב, בנתיבים לכיוון צפון של כביש המהיר I-476, במחוז לוצרן שבפנסילבניה.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של יוסי ז"ל במקום, לאחר שהפגיעה הייתה אנושה. משטרת פנסילבניה, שפתחה בחקירה מקיפה לבירור נסיבות ההתנגשות, ציינה כי בתאונה הקטלנית היה מעורב גם כלי רכב כבד (משאית), אולם סיבת התאונה המדויקת עדיין נמצאת תחת בדיקה של בוחני התנועה.

מרגע היוודע דבר האסון, פעלו מתנדבי ארגון "חסד של אמת" לאורך כל הלילה מול הרשויות ומול גורמי הרפואה המשפטית, במטרה להבטיח את שמירת כבוד המת ולמנוע פגיעה בגופת המנוח, כפי שנדרש על פי ההלכה. פעילות הארגון נועדה להביא לשחרור מהיר של הגופה כדי לאפשר את הבאתה לקבורה בהקדם האפשרי.

פלטבושתאונה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
עצוב מאוד. שה' ישלח תנחומים למשפחתו.
מישהי

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר