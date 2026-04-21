ההרוג בתאונת הדרכים הקטלנית הבוקר (שלישי) בכביש 60 ליד חברון, הוא לפי מקומיים נער פלסטיני בן 16 בשם מוחמד אל-ג'עברי, שדיווש על אופניים במקום.

ב'הארץ' דווח, מפי מקור ביטחוני, כי הרכב הפוגע שייך ליחידת מגן. התאונה התרחשה לפי המקור בדיווח, כאשר נוסעי הרכב היו בדרכם לאבטח את השרה אורית סטרוק לקראת אירועי יום הזיכרון.

לשכת השר איתמר בן גביר הגיבה לתאונה הקשה הבוקר סמוך לקרית ארבע ומסרה: ״זה לא היה הרכב של השר, והשר לא היה במקום. לגבי האירוע עצמו, קטין ערבי קפץ לכביש באור אדום, המאבטח עשה כל שביכולתו כדי למנוע את התאונה ואף נפצע בעצמו וכרגע מטופל בבית חולים".

התאונה התרחשה בסביבות השעה 6:00 בבוקר, סמוך לצומת בית ענון. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של הנער, שסבל מחבלה רב מערכתית.

פרמדיק מד"א דרור עיני וחובש מד"א בני טנא סיפרו: "הפצוע (פלסטינאי) שכב במרחק רב מן האופניים החשמליים שלו כשהוא במרכז הכביש. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

אברהם הכהן חובש איחוד הצלה מסר: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב ורוכב אופניים חשמליים. למרבה הצער נקבע מותו של הרוכב בזירת התאונה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת נסיבות התאונה.