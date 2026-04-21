כיכר השבת
התאונה הקטלנית

דיווח: הרכב שדרס למוות את הנער הפלסטיני היה בדרך לאבטח את השרה

פרטים על תאונת הדרכים הקטלנית בכביש 60 ליד חברון הבוקר: ההרוג הוא נער פלסטיני בן 16 מחברון | הרכב הפוגע, לפי מקור ביטחוני של 'הארץ', היה בדרכו לאבטח את השרה אורית סטרוק (בדרכים) 

2תגובות
זירת התאונה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

ההרוג בתאונת הדרכים הקטלנית הבוקר (שלישי) בכביש 60 ליד חברון, הוא לפי מקומיים נער פלסטיני בן 16 בשם מוחמד אל-ג'עברי, שדיווש על אופניים במקום.

ב'הארץ' דווח, מפי מקור ביטחוני, כי הרכב הפוגע שייך ליחידת מגן. ה התרחשה לפי המקור בדיווח, כאשר נוסעי הרכב היו בדרכם לאבטח את השרה אורית סטרוק לקראת אירועי יום הזיכרון.

לשכת השר איתמר בן גביר הגיבה לתאונה הקשה הבוקר סמוך לקרית ארבע ומסרה: ״זה לא היה הרכב של השר, והשר לא היה במקום. לגבי האירוע עצמו, קטין ערבי קפץ לכביש באור אדום, המאבטח עשה כל שביכולתו כדי למנוע את התאונה ואף נפצע בעצמו וכרגע מטופל בבית חולים".

התאונה התרחשה בסביבות השעה 6:00 בבוקר, סמוך לצומת בית ענון. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של הנער, שסבל מחבלה רב מערכתית.

פרמדיק מד"א דרור עיני וחובש מד"א בני טנא סיפרו: "הפצוע (פלסטינאי) שכב במרחק רב מן האופניים החשמליים שלו כשהוא במרכז הכביש. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

אברהם הכהן חובש איחוד הצלה מסר: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב ורוכב אופניים חשמליים. למרבה הצער נקבע מותו של הרוכב בזירת התאונה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת נסיבות התאונה.

איחוד הצלהתאונה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (34%)

לא (66%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
בעיתון הארץ מצאו אשם ,אורית סטרוק .כי זה עיתון הארץ ,מה לכהן ,ככר השבת ,בבית הקברות ,עיתון הארץ ?
שיא
1
שמנהל בן גביר? חחחחחח
המשטרה?

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר