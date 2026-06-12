( צילום: דוברות המשטרה )

אירוע חריג התרחש הלילה סמוך לשעה 01:00. במוקדי החירום התקבלו דיווחים על תאונת דרכים קשה בכביש 6 לכיוון צפון, בסמוך למחלפים יקנעם ואליקים.

עם הגעתם של כוחות המשטרה לזירה, התברר כי מדובר בתאונת "פגע וברח" קטלנית. במרחק קצר מזירת הפגיעה, איתרו השוטרים כלי רכב פרטי העולה באש. על פי החשד, נהג הרכב פגע ברוכב האופנוע, הצית את מכוניתו במטרה לטשטש את עקבותיו ונמלט רגלית מהמקום. פעילות חקירתית מהירה ונחושה של שוטרי מחוז צפון הובילה כעבור זמן קצר לאיתורו של הנהג החשוד ומעצרו. בוחני התנועה של משטרת ישראל אספו ממצאים בזירה, גבו עדויות רבות ופתחו בחקירה רשמית לבירור הנסיבות המלאות של התאונה וההצתה.

זירת התאונה - צילום: תיעוד מבצעי מד"א זירת התאונה | צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:08

צוותי הרפואה של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום מצאו את רוכב האופנוע מוטל בצד הדרך כתוצאה מעוצמת ההתנגשות, כשהוא במצב אנוש וסובל מחבלות קשות ורב-מערכתיות.

חובש בכיר במד"א, זהר רצבי, שטיפל בנפגע, סיפר בפירוט על רגעי ההגעה לזירה המורכבת: "ראינו את רוכב האופנוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

חיים אטיה ויעקב גלבמן, חובשי איחוד הצלה שהיו הראשונים להגיע לזירה הקשה, מסרו: "רוכב האופנוע אותר מוטל בסמוך לאופנוע עליו רכב כשהוא ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה, בתום מאמצי ההחייאה למרבה הצער נקבע מותו בזירת התאונה".