כיכר השבת
ארונו בא

הלם בפלטבוש | בחור הישיבה לא התעורר משנתו; ארונו יובא למנוחות בבית שמש

ברוך דיין האמת: טרגדיה קשה בארה"ב, הבחור בנימין בייניש גלבפיש ז"ל, בנו של הרב צבי גלבפיש, נמצא ללא רוח חיים במיטתו • בקהילה מתקשים לעכל את הבשורה הקשה על הבחור הצעיר שחייו נגדעו באחת • מסע ההלוויה מחר בבית שמש (דיין האמת)

נר נשמה (צילום: שאטרסטוק)

אבל כבד ירד על הקהילה היהודית בשכונת פלטבוש שבברוקלין, עם הישמע הבשורה הקשה על פטירתו הפתאומית של הבחור החשוב ז"ל, והוא בן 18 בלבד בפטירתו.

המקרה הקשה התרחש בשעות הבוקר (שעון ארה"ב), כאשר בני המשפחה מצאו את המנוח במיטתו כשהוא ללא הכרה. כוחות ההצלה שהוזעקו במהירות למקום ביצעו בדיקות רפואיות, אך למרבה הכאב נאלצו לקבוע את מותו בתוך הבית.

המנוח ז"ל הוא בנו של ייבדל לחיים טובים הרב צבי גלבפיש, דמות מוכרת ומוערכת מאוד בקהילה המקומית. מכרי המשפחה מספרים על בחור בעל נשמה גבוהה, שלמרות שסבל ממחלות רקע שונות לאורך השנים, המשיך בחייו ואיש לא חזה את הסוף המצער והפתאומי כל כך. "ההלם הוא בלתי נתפס", סיפרו הבוקר בקהילה, "רק אתמול ראינו אותו, ופתאום הוא איננו".

מסע ההלוויה נערך בשעות האחרונות בארה"ב בהשתתפות בני המשפחה ומכריו הרבים, ולאחר מכן הועבר ארונו לנמל התעופה בדרכו לארץ הקודש.

הלווייתו תיערך מחר (יום ד') בשעות הצהריים בבית העלמין בעיר , שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

הלוויהפלטבושברוך דיין האמתבית שמשבנימין בייניש גלבפיש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר