המחאה על העצורים ליד ביתו של השופט סולברג: שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי יס"מ ומג"ב פועלים הערב (שלישי) בשני מוקדים, האחד בעיר ירושלים בשד' בר לב והשני בבית שמש בסמוך לרח' נהר הירדן, אל מול מפרי סדר החוסמים את צירי התנועה, מבעירים חפצים ומשבשים את הסדר הציבורי במקום.

מדובר במחאות של הקיצוניים לאחר מעצרם של חבריהם לאחר המהומות בביתו של השופט נועם סולברג בשבוע שעבר. המוחים מבעירים אש וחוסמים את צירי הגישה. על חלק מהכרזות שהונפו נכתב: "חטופי סולברג אנחנו איתכם".

לאחר הכרזת קצין משטרה על הפרת סדר בלתי חוקית, ניתנה הוראה למפירי הסדר להתפנות מהצירים, משלא נענו, החלו הכוחות לפעול להשבת הסדר הציבורי.

מהמשטרה נמסר כי "בשעה זו הכוחות פועלים במקום. ​משטרת ישראל פועלת לאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק. עם זאת לא תתקבל חסימת צירי תנועה מרכזיים ופגיעה בשגרת חייהם של האזרחים. ​ציבור הנהגים מתבקש להישמע להנחיות השוטרים ולבחור בדרכים חלופיות".