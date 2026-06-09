כיכר השבת
יממה של מחאות

שריפת חפצים וחסימות צירים: מחאות נרחבות בירושלים ובבית שמש | תיעוד

מאות מפגינים חרדים קיצונים התפרעו הערב במחאות שנרשמו בשני מוקדים - האחד בעיר ירושלים בשדרות בר לב, והשני בבית שמש בסמוך לרחוב נהר הירדן | במשטרה ציינו כי "מפרי הסדר החוסמים את צירי התנועה, מבעירים חפצים ומשבשים את הסדר הציבורי במקום" | צפו בתיעודים של ראובן ביאלה באדיבות יענקי לוין (משטרה)

ההפגנות הערב נגד הגיוס
ההפגנות הערב נגד הגיוס| צילום: צילום: ראובן ביאלה

המחאה על העצורים ליד ביתו של השופט סולברג: שוטרי מחוז , לוחמי יס"מ ומג"ב פועלים הערב (שלישי) בשני מוקדים, האחד בעיר ירושלים בשד' בר לב והשני ב בסמוך לרח' נהר הירדן, אל מול מפרי סדר החוסמים את צירי התנועה, מבעירים חפצים ומשבשים את הסדר הציבורי במקום.

מדובר במחאות של הקיצוניים לאחר מעצרם של חבריהם לאחר המהומות בביתו של השופט נועם סולברג בשבוע שעבר. המוחים מבעירים אש וחוסמים את צירי הגישה. על חלק מהכרזות שהונפו נכתב: "חטופי סולברג אנחנו איתכם".

לאחר הכרזת קצין משטרה על הפרת סדר בלתי חוקית, ניתנה הוראה למפירי הסדר להתפנות מהצירים, משלא נענו, החלו הכוחות לפעול להשבת הסדר הציבורי.

מהמשטרה נמסר כי "בשעה זו הכוחות פועלים במקום. ​משטרת ישראל פועלת לאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק. עם זאת לא תתקבל חסימת צירי תנועה מרכזיים ופגיעה בשגרת חייהם של האזרחים. ​ציבור הנהגים מתבקש להישמע להנחיות השוטרים ולבחור בדרכים חלופיות".

ההפגנות ליד רכבת הקלה (צילום: ראובן ביאלה)
ההפגנות ליד רכבת הקלה (צילום: ראובן ביאלה)
ההפגנות ליד רכבת הקלה (צילום: ראובן ביאלה)
ההפגנות נגד הגיוס הערב (צילום: ראובן ביאלה)
ירושליםבית שמשהפגנה

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