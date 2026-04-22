סערת 'כתבת ה-12' והבחורים החסידיים עולה שלב: לאחר התיעוד שעורר זעזוע בציבור החרדי והכללי כאחד, ארגון "אמת ליעקב" הגיש היום (רביעי) מכתב התראה חמור לפני נקיטת הליכים משפטיים וציבוריים נגד עיתונאית חדשות 12, ענבר טויזר. המכתב, שנשלח תחת הכותרת "רדיפה מגזרית, לשון הרע וסילוף עובדתי זדוני", מטיח בכתבת האשמות קשות על התנהלותה.

כזכור, המקרה החל כאשר שני צעירים מישיבה חסידית עסקו במצוות "הכנסת כלה" ודפקו על דלתות בירושלים כדי לסייע לחברם הנזקק. בפתח דלתה של טויזר, הם נתקלו בתיעוד אינסטגרם חי: הכתבת הטיחה בהם שאלות על גיוס לצה"ל בטון מלגלג, בעוד בן זוגה מחייך למצלמה והדלת נטרקת בפניהם.

הסערה פרצה לא רק בשל הסגנון, אלא בעיקר בשל העובדה שטויזר פרסמה את פניהם של הנערים שאחד מהם קטין ללא כל טשטוש, בניגוד לחוק ולאתיקה. למרות מבול הביקורת מצד עיתונאים בכירים כמו אריה ארליך, ישי כהן, מרדכי הלפרין וחיים לוינסון, טויזר בחרה שלא להתנצל וטענה הבוקר: "לא להתגייס זה בהחלט דבר להתבייש בו".

במכתב ההתראה החריף שנשלח מטעם ארגון "אמת ליעקב בישראל", נכתב כי התנהלותה הגיעה לשיא של "שפלות רוח וצביעות". בארגון לא נשארו חייבים לטענות ה"השתמטות" של הכתבת ותקפו חזיתית:

"בטרם תרהיבי עוז להשתמש במושגים כגון 'נשיאה בנטל', ראוי שתעשי חשבון נפש אישי", נכתב במכתב. "שירותך הצבאי הסתכם בכתיבת 'כתבות סרק' בביטאון צבאי... מדובר בהשתמטות בשכר לכל דבר ועניין. לעומתך, אותם בחורים שאת רודפת מקדישים 108 חודשים של שירות רוחני-לאומי בלימודי תנ"ך ומפרשיו - השירות הסיזיפי והארוך ביותר הקיים".