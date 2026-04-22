סערת 'כתבת ה-12' והבחורים החסידיים עולה שלב: לאחר התיעוד שעורר זעזוע בציבור החרדי והכללי כאחד, ארגון "אמת ליעקב" הגיש היום (רביעי) מכתב התראה חמור לפני נקיטת הליכים משפטיים וציבוריים נגד עיתונאית חדשות 12, ענבר טויזר. המכתב, שנשלח תחת הכותרת "רדיפה מגזרית, לשון הרע וסילוף עובדתי זדוני", מטיח בכתבת האשמות קשות על התנהלותה.
כזכור, המקרה החל כאשר שני צעירים מישיבה חסידית עסקו במצוות "הכנסת כלה" ודפקו על דלתות בירושלים כדי לסייע לחברם הנזקק. בפתח דלתה של טויזר, הם נתקלו בתיעוד אינסטגרם חי: הכתבת הטיחה בהם שאלות על גיוס לצה"ל בטון מלגלג, בעוד בן זוגה מחייך למצלמה והדלת נטרקת בפניהם.
הסערה פרצה לא רק בשל הסגנון, אלא בעיקר בשל העובדה שטויזר פרסמה את פניהם של הנערים שאחד מהם קטין ללא כל טשטוש, בניגוד לחוק ולאתיקה. למרות מבול הביקורת מצד עיתונאים בכירים כמו אריה ארליך, ישי כהן, מרדכי הלפרין וחיים לוינסון, טויזר בחרה שלא להתנצל וטענה הבוקר: "לא להתגייס זה בהחלט דבר להתבייש בו".
במכתב ההתראה החריף שנשלח מטעם ארגון "אמת ליעקב בישראל", נכתב כי התנהלותה הגיעה לשיא של "שפלות רוח וצביעות". בארגון לא נשארו חייבים לטענות ה"השתמטות" של הכתבת ותקפו חזיתית:
"בטרם תרהיבי עוז להשתמש במושגים כגון 'נשיאה בנטל', ראוי שתעשי חשבון נפש אישי", נכתב במכתב. "שירותך הצבאי הסתכם בכתיבת 'כתבות סרק' בביטאון צבאי... מדובר בהשתמטות בשכר לכל דבר ועניין. לעומתך, אותם בחורים שאת רודפת מקדישים 108 חודשים של שירות רוחני-לאומי בלימודי תנ"ך ומפרשיו - השירות הסיזיפי והארוך ביותר הקיים".
בארגון תקפו גם את הניסיון של טויזר להצדיק את הפגיעה בבחורים בכך שבן זוגה חזר מאזכרות בהר הרצל: "האם קדושת המעמד בהר הרצל מעניקה חסינות לרמוס זכויות אדם ולבצע 'לינץ' תקשורתי' בבחורים שכל חטאם הוא עזרה לזולת?".
עוד נטען במכתב כי הצגת מערך המילואים כהתנדבות חסרת תמורה היא "הונאת הציבור", תוך פירוט ההטבות הכלכליות להן זוכים המשרתים, אל מול האפליה המובנית בקרקעות ובתשתיות ממנה סובל הציבור החרדי המשלם מיסים.
המכתב מסתיים באזהרה ברורה: "הצגת בחורי חסד כמשתמטים וסילוף העובדות עולים כדי לשון הרע חמורה והסתה גזענית". הארגון דורש מטויזר:
- פרסום התנצלות פומבית על השימוש במושג "השתמטות" כלפי לומדי התורה.
- חדילה מיידית מהתנכלות ופגיעה בפרטיותם של לומדי התורה.
בארגון מבהירים כי אם לא יתוקן העוול באופן מיידי, ינקטו "בכל האמצעים המשפטיים, לרבות תביעות פיצויים והליכים בגין הסתה, ללא כל התראה נוספת".
