שש שנים לאחר הרצח המזעזע של אביתר אזרזר ז"ל, הצליחה היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב לפענח את התיק ולהגיע לחשודים במעורבות ברצח. אתמול (ראשון) הוגשה הצהרת תובע נגד שלושה חשודים, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום חמור.

כזכור, בתאריך 27 בדצמבר 2019, בערב שבת זאת חנוכה, נמצאה גופתו של אביתר אזרזר ז"ל, בן 18, בבור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה, לאחר שנעדר כשלושה שבועות. הגופה אותרה עם סימני ירי, ובזירה נמצאו קלעים, תרמילים וכדורי אקדח.

הובילו את הקורבן לזירת הרצח

במהלך החקירה המורכבת והמסועפת התברר כי בתאריך 8 בדצמבר 2019, בשעות הערב, הובילו החשודים את הקורבן לזירת הרצח ותוך זמן קצר ירו בו. לאחר מכן השליכו החשודים את הגופה לבור, נמלטו מהמקום וניסו להצית את הרכב ששימש אותם לביצוע הרצח.

מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב. אתמול, עם סיום החקירה, הוגשה הצהרת תובע של פרקליטות מחוז תל אביב נגד שלושה חשודים בגין מעורבות ברצח. בימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום חמור ובקשה למעצרם עד תום ההליכים.

יוזכר כי הפרשה המזעזעת החלה בסוף שנת 2019, כאשר נעלמו עקבותיו של אביתר ז"ל, צעיר ממשפחה חרדית מוכרת בשכונת רמות בירושלים שהתגורר באותה תקופה בבני ברק. במשך כשלושה שבועות נערכו חיפושים נרחבים, כאשר משפחתו ואביו הרב אליהו אזרזר, ראש ישיבת 'דעת חכמה', פנו בקריאות נרגשות לציבור ולחבריו מהישיבות בניסיון לאתר כל קצה חוט.