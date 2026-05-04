כיכר השבת
שש שנים אחרי הרצח

פוענח רצח אביתר אזרזר: הובל לזירה, נרצח בירי והושלך לבור | תיעודים מהחקירה

שש שנים אחרי: היחידה המרכזית של משטרת מחוז ת"א פיענחה את רצח אביתר אזרזר ז"ל משנת 2019 • הוגשה הצהרת תובע נגד שלושה חשודים מבני ברק, כתב אישום חמור יוגש בימים הקרובים (משטרה)

תיעודים מהחקירה וסינק של רס"ר אורטל ניסן חוקרת בימ"ר תל אביב

שש שנים לאחר הרצח המזעזע של אביתר אזרזר ז"ל, הצליחה היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב לפענח את התיק ולהגיע לחשודים במעורבות ברצח. אתמול (ראשון) הוגשה הצהרת תובע נגד שלושה חשודים, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום חמור.

כזכור, בתאריך 27 בדצמבר 2019, בערב שבת זאת חנוכה, נמצאה גופתו של אביתר אזרזר ז"ל, בן 18, בבור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה, לאחר שנעדר כשלושה שבועות. הגופה אותרה עם סימני ירי, ובזירה נמצאו קלעים, תרמילים וכדורי אקדח.

אביתר אזרזר ז"ל

במסגרת החקירה שהוטלה על ימ"ר תל אביב, פעלו ה לאורך השנים על מנת להגיע לזהותם של החשודים בביצוע הרצח. נעשו מגוון פעולות חקירה ומאמצים רבים, במטרה לפענח את התיק ולהגיע לחקר האמת.

לאחרונה חלה התפתחות משמעותית בחקירה, ובמהלך חודש אפריל נעצרו על ידי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב ארבעה חשודים, בשנות ה-30 לחייהם, תושבי בני ברק, בגין חשד למעורבות ברצח.

הזירה בה נמצאה הגופה (צילום: פלאש 90)

הובילו את הקורבן לזירת הרצח

במהלך החקירה המורכבת והמסועפת התברר כי בתאריך 8 בדצמבר 2019, בשעות הערב, הובילו החשודים את הקורבן לזירת הרצח ותוך זמן קצר ירו בו. לאחר מכן השליכו החשודים את הגופה לבור, נמלטו מהמקום וניסו להצית את הרכב ששימש אותם לביצוע הרצח.

מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב. אתמול, עם סיום החקירה, הוגשה הצהרת תובע של פרקליטות מחוז תל אביב נגד שלושה חשודים בגין מעורבות ברצח. בימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום חמור ובקשה למעצרם עד תום ההליכים.

יוזכר כי הפרשה המזעזעת החלה בסוף שנת 2019, כאשר נעלמו עקבותיו של אביתר ז"ל, צעיר ממשפחה חרדית מוכרת בשכונת רמות בירושלים שהתגורר באותה תקופה בבני ברק. במשך כשלושה שבועות נערכו חיפושים נרחבים, כאשר משפחתו ואביו הרב אליהו אזרזר, ראש ישיבת 'דעת חכמה', פנו בקריאות נרגשות לציבור ולחבריו מהישיבות בניסיון לאתר כל קצה חוט.

האם המשטרה גילתה מה היה המניע לרצח ?
חוה
אין שום מניע הגיוני לרצח רק חלאות מנוולים ילד צדיק בן צדיקים כואב הלב
מגיני הארץ
2
נשמע כמו רצח ניסים שטרית ז"ל
אלי
1
ריבונו של עולם מאיפה להם רובה ?? הוא לא עבריין או משהו אז למה
מה המניע

