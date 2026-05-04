סוכנות הידיעות האיראנית פארס הודיעה היום (שני) כי שני טילים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית ליד האי ג'אסק, אחרי שזו סירבה לאזהרות איראן. לפי ההודעה, הספינה האמריקנית סבה על עקבותיה בעקבות הירי לעברה. התקשורת הממלכתית באיראן מסרה כי נמנעה כניסה של ספינות מלחמה אמריקניות לאזור מצר הורמוז.

עם זאת, בכיר אמריקני הכחיש את טענת איראן שספינת מלחמה אמריקנית נפגעה על ידי טילים באזור מצר הורמוז. כך דיווח אתר אקסיוס.

במקביל, דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אבראהים רזאאי כתב כי "מצר הורמוז לא נסגר בציוץ, ולכן גם לא ייפתח בציוץ. הדרך לפתיחת מצר הורמוז היא אחת משתיים: או קבלת התבוסה, הגעה להסכם והכרה בריבונות ובהובלה של איראן על מצר הורמוז - או חזרה לשדה הקרב, קבלת תבוסה משפילה נוספת, ושוב הכרה בריבונות ובהובלה של איראן על מצר הורמוז. לא נותרה דרך אחרת".

הבוקר, מפקדת החירום של איראן, חאתם אל-אנביא, איימה שוב בעקבות ההכרזה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על מבצע "פרויקט החופש", לסייע בשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז.

המפקדה מסרה: "הצהרנו כי ביטחון מצר הורמוז נמצא בידי הכוחות האיראנים וכי כל מעבר ושיט יתואם עם הכוחות. אנחנו מזהירים כי כל כוח חמוש זר, ובמיוחד הצבא האמריקני, יותקף אם ינסה להתקרב או להיכנס למצר הורמוז".