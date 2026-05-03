ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים הערב (ראשון) דיון ביטחוני מצומצם. חברי הקבינט המצומצם וראשי מערכת הביטחון מכונסים כבר מהשעה שש בשיחות ביטחוניות. במקביל, כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני נקבע למחר בשעה 18:00.

מוקדם יותר, במהלך ישיבת הממשלה ביקש ראש הממשלה מהשרים שלא להתבטא על איראן, וציין כי "זו תקופה רגישה וצריך לברור מילים בקפידה". כך על פי הדיווח ב-ynet.

כזכור, משרד החוץ של איראן טען הערב כי טהרן קיבלה תשובה מארה"ב דרך פקיסטן להצעה האחרונה שהגישה לסיום המלחמה וכי היא נבחנת. עם זאת, ​הנשיא טראמפ הודיע בראיון ל'כאן חדשות' כי דחה את ההצעה החדשה שהגישה איראן. בריאיון שנחשף הערב, הבהיר הנשיא כי "למד את ההצעה האיראנית החדשה והיא אינה מקובלת עליי".

בישראל עוקבים אחר המשא ומתן בין הצדדים, אך סבורים כי הסיכוי לעסקה נמוך מאוד בשל סירובם של האיראנים להיענות לדרישת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ולוותר על הגרעין המועשר כבר בשלב הראשון של ההסכם.

מתיחות חסרת תקדים בשב"כ: ראש השירות הקפיא את כל המינויים בארגון דוד הכהן | 21:15

הנשיא טראמפ כתב הלילה בחשבונו ברשת Truth כי "בקרוב אבחן את התוכנית שאיראן שלחה לנו, אבל אני לא יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת בהתחשב בכך שהם עדיין לא שילמו מחיר כבד מספיק על מה שעשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות". לפני כן נשאל הנשיא על ידי כתבים על חידוש אפשרי של התקיפות ברפובליקה האיסלאמית, והשיב: "יש אפשרות שזה יכול לקרות".

לפי גורמים ישראליים שבקיאים בפרטים וצוטטו ב-ynet, במקביל למו"מ ולמצור, בארה"ב נערכים גם לאפשרות של חידוש הלחימה עם פעולה צבאית משמעותית גם במישור של פעולות קרקעיות שעשויות להימשך זמן רב.