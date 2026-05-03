​נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בראיון ל'כאן חדשות' כי דחה את ההצעה החדשה שהגישה איראן. בריאיון שנחשף הערב, הבהיר הנשיא כי "למד את ההצעה האיראנית החדשה והיא אינה מקובלת עליי". בדבריו התייחס טראמפ גם למצב הביטחוני והוסיף כי "המערכה מתקדמת מצוין".

​במסגרת הריאיון התייחס הנשיא האמריקני למצבו המשפטי של בנימין נתניהו וקרא לנשיא המדינה יצחק הרצוג להעניק לו חנינה. טראמפ נימק את דרישתו בכך שנתניהו "הוא ראש ממשלה של תקופת מלחמה. ישראל לא הייתה קיימת אלמלא אני וביבי, בסדר הזה, אתם צריכים ראש ממשלה שיכול להתמקד במלחמה ולא בשטויות".

​טראמפ הדגיש בדבריו כי בעת הנוכחית נדרשת הנהגה המסוגלת להקדיש את כל משאביה לניהול העימות הצבאי, תוך שהוא קושר בין יציבות המדינה לבין המשך כהונתם המשותפת.