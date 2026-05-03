טראמפ בראיון לרשת ישראלית: "ההצעה החדשה של איראן - לא מקובלת עלי"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר בשיחה עם ערוץ תקשורת ישראלי כי ההצעה החדשה של איראן אינה מקובלת עליו, למרות ההתקפלות האיראנית בכמה נושאים | הנשיא התייחס גם לנושא החנינה לראש הממשלה נתניהו וקרא להרצוג לפעול בעניין (חדשות)

​נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בראיון ל'כאן חדשות' כי דחה את ההצעה החדשה שהגישה . בריאיון שנחשף הערב, הבהיר הנשיא כי "למד את ההצעה האיראנית החדשה והיא אינה מקובלת עליי". בדבריו התייחס גם למצב הביטחוני והוסיף כי "המערכה מתקדמת מצוין".

​במסגרת הריאיון התייחס הנשיא האמריקני למצבו המשפטי של בנימין נתניהו וקרא לנשיא המדינה יצחק הרצוג להעניק לו חנינה. טראמפ נימק את דרישתו בכך שנתניהו "הוא ראש ממשלה של תקופת מלחמה. ישראל לא הייתה קיימת אלמלא אני וביבי, בסדר הזה, אתם צריכים ראש ממשלה שיכול להתמקד במלחמה ולא בשטויות".

​טראמפ הדגיש בדבריו כי בעת הנוכחית נדרשת הנהגה המסוגלת להקדיש את כל משאביה לניהול העימות הצבאי, תוך שהוא קושר בין יציבות המדינה לבין המשך כהונתם המשותפת.

1
ליצן
צדיק המסיכות
הליצן הזה היה האמצעי ביד ה" להציל את ישראל. לא היה נשיא כמוהו שתמך בצורה כל כך חזקה לישראל. " שירבו לצנים כמוהו"
