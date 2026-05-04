פעוטה בת שנה וחצי איבדה הכרה בביתה בירושלים, מצבה אנוש

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו הבוקר (שני) לדירה בשכונת עזרת תורה בירושלים, בעקבות דיווח על פעוטה כבת שנה וחצי שאיבדה את הכרתה. הכוחות ביצעו פעולות החייאה בזירה, והפעוטה פונתה לבית החולים במצב אנוש תוך המשך פעולות החייאה.

על פי הדיווח שהתקבל, הפעוטה לא התעוררה משנתה, ובני המשפחה הזעיקו מיד את כוחות ההצלה. עם הגעת הצוותים לזירה, הם מצאו את הפעוטה במצב קשה ופתחו במאמצי החייאה.

ד"ר אריה יפה, רופא מתנדב באיחוד הצלה, והחובשים שרולי ליצמן וחיים הורביץ שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "נמסר לנו כי היא לא התעוררה משנתה. ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית חולים תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש".