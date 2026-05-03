צילום מהרחפן בזירת התאונה - צילום: תיעוד מבצעי מד"א צילום מהרחפן בזירת התאונה | צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:15

טרגדיה קשה בכביש 77: שלוש נשים קיפחו את חייהן וכעשרה בני אדם נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות בתאונת דרכים קטלנית שהתרחשה אחר הצהריים (ראשון) סמוך למחלף זרזיר שבצפון.

התאונה הקשה, שבה היו מעורבים משאית, מיניבוס ומספר כלי רכב פרטיים, הובילה לחסימת הציר ולפעולות חילוץ ממושכות של כוחות הכיבוי וההצלה. הדיווח הראשוני התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 15:11. עם הגעת הצוותים הראשונים לזירה, התגלה מחזה קשה של כלי רכב מרוסקים ופגיעות קשות במיוחד בקרב נוסעות אחד הרכבים הפרטיים. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום זיהו בתחילה שתי נשים כבנות 50 כשהן לכודות בתוך הרכב במצב אנוש, והחלו במתן טיפול רפואי ראשוני תוך כדי פעולות החילוץ של לוחמי האש. בתום פעולות החילוץ המורכבות, נאלצו פראמדיקים של מד"א לקבוע את מותן של שלוש מנוסעות הרכב, נשים בשנות ה-30 וה-40 לחייהן, לאחר שסבלו מפגיעות רב-מערכתיות קשות ביותר ולא נותר אלא לקבוע את מותן בזירה.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הכוחות העניקו טיפול רפואי לשאר הנפגעים ופינו אותם לבתי החולים באזור. בין הפצועים: אישה כבת 39 במצב קשה הסובלת מחבלות בחזה ובבטן, אישה נוספת בת 39 במצב בינוני עם חבלה רב-מערכתית, ופצועים נוספים באורח קל.

זירת התאונה נסגרה לתנועה על ידי כוחות המשטרה, ובוחני תנועה הגיעו למקום כדי לאסוף ממצאים ולחקור את הנסיבות שהובילו להתנגשות הקטלנית בין כלי הרכב הכבדים למכוניות הפרטיות. מדובר באחד הקטעים העמוסים בכביש 77, והתאונה יצרה עומסי תנועה כבדים באזור מחלף זרזיר.

ישראל חסיד דובר זק״א ת"א: "בתוך פחות מ-24 שעות 7 הרוגים בת״ד קטלניות רחבי הארץ, זהו נתון אכזרי וקטלני שלא ראינו תקופות ארוכות, סעו בזהירות יש לכם משפחה וחברים שמחכים לכם בבית".