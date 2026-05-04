הגאון רבי יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, פונה במסר לציבור לקראת הילולת רבי שמעון בר יוחאי, וקרא להימנע מעלייה למירון בשל סכנת נפשות.

"אחים ואחיות יקרים, יש מצווה גדולה לעלות למירון, אצל רשב"י, אבל לא על חשבון פיקוח נפש", פתח הרב כהן את דבריו. "תבינו אהובים, האויבים שלנו מחכים שתהיה שמה התגודדות של אנשים, הצטופפות של אנשים כדי לפגוע. זו סכנת נפשות ממש".

הרב הבהיר כי אינו מומחה לענייני ביטחון, אך הדגיש כי גורמי הביטחון המוסמכים הם שמזהירים מפני הסכנה. "אני לא מבין בביטחון, אבל יושבים אנשי הביטחון, צבא הגנה לישראל, שאמונים על הביטחון של עם ישראל ואומרים לכם: סכנת נפשות לעלות להר ביום הזה, לצערנו הרב, כי הם מחכים לנו, האויבים שלנו מחכים לנו. בבקשה חוסו על נפשותיכם".

כזכור, ההילולה במירון התבטלה השנה בהחלטת הקבינט הביטחוני בשל המצב הבטחוני. ח"כ מאיר פרוש, שבשנים האחרונות הוביל את ההיערכות להילולא, הודיע כי גם הוא לא יעלה השנה למירון, למרות שיש לו אפשרות לעשות זאת בזכות החסינות הפרלמנטרית.

"כדאי הוא רשב"י לסמוך עליו גם מרחוק"

הגר"י כהן הדגיש בדבריו כי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ישמע את תפילות המאמינים גם מרחוק. "רשב"י ישמע את הזעקות שלכם גם מרחוק, והוא יעשה את כל מה שהוא צריך לעשות למעלה בשמיים. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, כדאי הוא לסמוך עליו גם מרחוק".

מזכה הרבים הוסיף: "כשאפשר – עולים ושמחים ורוקדים ושרים ושמחים לכבוד התנא האלוקי. אבל עכשיו, כשאנחנו בסכנה – אנחנו לא עושים את זה. כי רבי שמעון בר יוחאי אומר לך: תשמור על הנפש שלך, כדי שתהיה בריא וחזק שתוכל עוד הרבה שנים לעלות למירון".

הגר"י כהן סיים את דבריו בברכה: "אז השנה אנחנו לא עולים, ואנחנו מקבלים את זה באהבה, ומתפללים לבורא עולם שבזכות רבי שמעון בר יוחאי ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה, אמן ואמן".

יצוין כי המשטרה הודיעה השבוע כי תפעל למניעת הגעה למירון, וכוחות ביטחון נפרסו בכל הצירים המובילים ליישוב. מפקד מחוז צפון במשטרה, ניצב מאיר אליהו, הסביר את ההבדל בין מירון לאירועים אחרים וקרא לציבור לחגוג את ההילולה בבתים ובבתי הכנסת.