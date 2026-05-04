הר מירון, ערב ל"ג בעומר תשפ"ו. המצב המתוח האופף את הגליל העליון משתקף היטב בסימטאות המושב ובמעלה ההר. המתווה הביטחוני הדרמטי שפורסם, בעקבות החלטת פיקוד העורף ומשטרת ישראל, שינה את פניה של ההילולה המוכרת: אין אוטובוסים, אין הגעה המונית, ורק שלוש הדלקות מצומצמות יתקיימו בלב ההר.

אך בתוך הערפל הלוגיסטי והמתווה המכווץ, בולטת נקודת אור אחת ויחידה שמסרבת לכבות: מתחם 'אור הרשב"י'.

בכל שנה, הר מירון שוקק עשרות ארגוני חסד, מטבחי ענק ואוהלי אירוח הדואגים למאות אלפי העולים. השנה, התמונה שונה בתכלית. המגבלות המחמירות והמצב המורכב גרמו לרובם המוחלט של הגופים להודיע על ביטול פעילותם. השטח שנותר ריק יצר חשש בקרב השוהים במקום בהיתר או אלו שיזכו להגיע תחת המתווה: מי יקיים את מסורת ה'חי רוטל' העתיקה?

כאן נכנס לתמונה ארגון 'אור הרשב"י'. בארגון הוחלט שלא משנה מה יהיה המתווה - האור של הרשב"י חייב להמשיך להאיר. בתיאום מורכב מול הרשויות ובמסגרת "מתווה שבעת המתחמים", הוכרז מתחם 'אור הרשב"י' כאחד המקומות המאושרים היחידים שיפעלו בשטח.

המראות במתחם 'אור הרשב"י' ביממה האחרונה מזכירים מבצע צבאי לכל דבר. משאיות קירור, שפים מכל הארץ יחד עם צוותים מיומנים עמלים סביב השעון כדי להבטיח שכל מי שיגיע להר - לא יישאר רעב. הארגון נערך לספק מנות אוכל חמות, כריכים, שתייה קרה וכיבוד קל לאורך כל יממת ההילולה.

גולת הכותרת היא כמובן מסורת ה'חי רוטל'. למרות המתווה המצומצם, בארגון לא ויתרו: מיין ועד כל סוגי המשקאות יחולקו להמונים, כאשר שליחי הארגון יזכירו בתפילה ובשירה את שמות התורמים והמבקשים להיפקד בדבר ישועה ורחמים, דווקא בשנה כזו שבה התפילה נחוצה יותר מכל.

המתווה החדש קובע כי ההגעה למירון אסורה לציבור הרחב, אך עבור אותם אלפים שכבר שוהים במקום או אלו שיורשו להיכנס להדלקות המצומצמות, 'אור הרשב"י' הוא לא רק מתחם – הוא הלב הפועם של מירון בתשפ"ו. כשהמוזיקה המסורתית תתנגן בחצר הציון, ריח התבשילים ממתחם 'אור הרשב"י' יזכיר לכולם: המסורת לא נעצרת, החסד ממשיך, ואורו של צדיק ממשיך להפיץ חום ותקווה גם בימים המורכבים ביותר.