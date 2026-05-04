מסכמים בהצלחה את הילולת הרבבות של רבי מאיר בעל הנס בטבריה

רבבות עמך בית ישראל נהרו לציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א בטבריה, לרגל יומא דהילולא קדישא שחל בעיצומו של יום פסח שני, י"ד באייר. החל משעות הצהריים המוקדמות של יום חמישי ועד לשעות האחרונות של ערב שבת קודש פרשת אמור, זרמו המונים מכל רחבי ארה"ק כדי להשתטח על הציון, לשפוך שיח בערגה ולהבקיע שערי שמים בזכותא דהאי תנא קדישא.

המעמד המרכזי, שזו השנה השלישית שיוצא אל הפועל ברוב פאר והדר על ידי אגף בכיר פרויקטים ואירועי דת במשרד לשירותי דת, אשר כלל את מעמד ההדלקה ברחבת הציון כאשר קודם לכן אלפים רבים קיימו את התהלוכה המסורתית המרוממת שיצאה מבית הכנסת 'אבולעפיה' לאורך הטיילת, (בראשות הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר שליט"א).

עם סיומה של התהלוכה, התקיימו בהתעוררות רבה מעמדי התפילה שכללו תקיעת שופר וסדר הדלקת י"ג הנרות לישועת הכלל והפרט, בזעקת "אלקא דרבי מאיר עננו".

על הבמה המרכזית נראתה שורה מפוארת של רבנים, אישי ציבור ונציגי כוחות הביטחון, ובראשם חברי הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, הרב אוריאל בוסו הרב יואב בן צור והרב יוסי טייב לצד מנכ"ל המשרד לשירותי דת הרב יהודה אבידן וראש העיר טבריה מר יוסי נבעה יחד עם סגניו ומנכ"ל העירייה. עוד נכחו מצמרת המשטרה מפקד המחוז ניצב מאיר אליהו, מפקד המרחב נצ"מ שלומי טובול ומפקד התחנה סנ"צ תמיר ארד. לצדם ניצבו פרויקטור ההילולא יעקב כהן והנהלת מוסדות רבי מאיר בעל הנס, הרה"ג רבי ירון ישראל ועקנין - נשיא המוסדות, מנכ"ל העמותה הרב דוד אוחנה וסמנכ"ל העמותה הרב שמואל פרץ, כשמולם אלפים רבים הגודשים את הרחבה.

רגעי השיא המרטיטים נרשמו בעת מעמדי קבלת עול מלכות שמים ותקיעות השופר, אשר יחד עם סדר הדלקת הנרות המסורתי, הפכו לזעקה אחת גדולה ומלוכדת לישועת כלל ישראל.

בתוך כך, מערך ההסעים היעיל והשאטלים ללא תשלום, עליו עמלו במשרד לשירותי דת במשך חודשים ארוכים, פעל כסדרו כאשר המוני בית ישראל זרמו בסדר מופתי אל החניונים שהוכשרו בחוף גיא וחוף צמח.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, הרב יהודה אבידן, ציין בסיפוק כי "ההיערכות לקראת ההילולא החלה כבר לפני חודשים ארוכים, בסדרת ישיבות מקצועיות עם כלל הגורמים. גיבשנו במשרד לשירותי דת תוכנית אופרטיבית נרחבת לתחבורה הציבורית, כאשר גם השנה זכינו לשפר משמעותית את מתחם הציון הקדוש, כחלק מהאחריות שנטל המשרד על ניהול המעמד. אני חייב לציין שהצלחת האירוע בצורה הטובה ביותר, הוא פרי עמלם של פרוייקטור ההילולה יעקב כהן בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל, עיריית טבריה והנהלת עמותת רבי מאיר בעל הנס ועל כך אני רוצה לומר "יישר כוח".

הכרת הטוב מיוחדת נתונה לח"כ הרב אריה דרעי, שבזכות פועלו הושג התקציב הנדרש שאפשר לנו להוציא אל הפועל את ההילולא.

אנו מודים להשי"ת על כך שההילולא עברה בחסדי שמיים בשלום ובסדר מופתי מתוך שיתוף פעולה הדוק עם כוחות המשטרה והביטחון, חרף המצב הביטחוני המתוח".

מפקד מחוז צפון במשטרת ישראל, ניצב מאיר אליהו, אמר: "זכות גדולה היא עבורנו לאפשר את קיום ההילולא גם בשנה זו, חרף האתגרים הביטחוניים ועל פי כל הנחיות הצבא ופיקוד העורף. משטרת ישראל השקיעה מאמצים כבירים כדי להעניק לרבבות העולים תחושת ביטחון מלאה. אנו מאמינים כי ההצלחה הכבירה, בראש ובראשונה, היא בזכותו של התנא האלוקי רבי מאיר. תוכנית הבטיחות והאבטחה המקיפה שגובשה בתיאום הדוק עם המשרד לשירותי דת, הובילה לכך שקהל הרבבות יכול היה לעלות אל הציון הקדוש בבטחה ובנוחות מרבית".

ראש העיר טבריה, יוסי נבעה, בירך את הנוכחים ואמר, "כל יהודי יכול לחוש מקרוב את העוצמה הרוחנית, את הקשר לשורשים ואת האמונה היוקדת שמפיץ המקום הקדוש הזה, קברו של התנא רבי מאיר בעל הנס. האירוע הנשגב הזה יוצר חיבור אמיתי בין הלבבות ומביא עמו שמחה גדולה, וזו היא בדיוק טבריה שאנו שואפים לראות: עיר חיה ומאחדת שפותחת את שעריה לכלל ישראל".

יעקב כהן, פרויקטור ההילולא מטעם משרד לשירותי הדת שריכז את מלאכת ההכנות הכבירה, ציין בסיפוק: "זו השנה השלישית בה המשרד לשירותי דת נוטל על עצמו את הניהול המלא של יומא דהילולא. אין לי ספק כי רבבות העולים חשים בהשקעה העצומה של כלל הגורמים העוסקים במלאכה, ואני מברך על כך שקהל ההמונים נשמע להוראות הסדרנים וכוחות המשטרה".

עם נעילת שערי יומא דהילולא קדישא, סיכמו בסיפוק רב במשרד לשירותי דת את הצלחת המבצע הלוגיסטי המורכב. במשרד ציינו בהערכה את עבודת הצוות המלוכדת והמסורה של כלל הגורמים, אשר בשילוב זרועות אפשרו לעשרות אלפי העולים להשתטח על הציון הקדוש בבטחה, בנחת וביישוב הדעת.

ואכן, המסירות הרבה וההכנות המדוקדקות שנפרסו על פני חודשים, הוכיחו את עצמן בשטח והעניקו להמוני בית ישראל את האפשרות לשפוך שיח ולהעתיר לישועת השם בתנאים מיטביים, כשהכל נעשה בסיעתא דשמיא גלויה ובזכותו הכבירה של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א, המשפיע ישועות לכלל ישראל.