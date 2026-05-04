הגר"ש מחפוד באתרא קדישא מירון ( צילום: אשר מדמון )

על רקע המתיחות הביטחונית בצפון והוראות פיקוד העורף האוסרות על קיום ההילולא המסורתית באתרא קדישא מירון, שיגר הבוקר (שני) חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שלמה מחפוד, מכתב עוז לתלמידי הישיבה הגדולה "כנסת ישראל" באשדוד ולאברכי הכולל.

במכתב, הכתוב בלשון חמה ומעודדת, מתייחס הגר"ש מחפוד לגעגוע העז של רבבות עמך בית ישראל להר מירון ביום ל"ג בעומר, אך מציב גבול הלכתי ברור המבוסס על ערך קדושת החיים.

מכתבו של הגר"ש מחפוד לקראת ל"ג בעומר ( צילום: באדיבות המצלם )

תוכן המכתב: הקדימו את כולם | באוסטרליה כבר הדליקו את מדורת ל"ג בעומר חיים רוזנבוים | 13:30 שעות להילולא: הצצה מהקרב על הר מירון, חסימות המשטרה, פירוק הציוד והרבבות שכבר שוהים במקום חיים רוזנבוים | 13:15 לקראת יומא דהילולא קדישא של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, הלב הומה ומשתוקק ועינינו נשואות אל ההר הטוב הזה, אל מקום גניזת הצדיק אשר האיר לעולם מסודות תורתו, כי ידוע לכל את גודל השמחה והדבקות ביום זה, וההשגות הנפלאות בזכותו של רשב"י זיע"א. אך דעו לכם תלמידיי כי השנה בעוונותינו הרבים השעה צריכה לכך, וחובה עלינו להטות אוזן קשבת לקול התורה וההלכה המכריזה "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" כי חמירא סכנתא מאיסורא, ובמקום שיש בו חשש סכנה, הן מאויבים מחוץ, והן מבית, ה"י, אין אנו רשאים לעמוד מנגד ואפילו אם השמחה גדולה ונכספת ביותר.

הגר"ש מחפוד בתפילה באתרא קדישא מירון - צילום: אשר מדמון הגר"ש מחפוד בתפילה באתרא קדישא מירון | צילום: צילום: אשר מדמון 10 10 0:00 / 0:30

הן אמת שהרצון הוא לשמוח על הציון הקדוש כאשר היה באמנה עם הציבור שנים רבות, אך בזאת הלא תדעו כי אין סומכין על הנס ובפרט בעת אשר יש חשש סכנה לצפונה של ארץ הקודש, החליטו רשויות הממשל עם גורמי הביטחון לאסור את ההגעה, ועל זה נאמר 'חבי כמעט רגע עד יעבור זעם' ואין שווה להיכנס למקום סכנה ולומר לא אנזק מידי טילים ולא מידי פרשים, כפי שהיה לפני שנתיים, ה"י.

וזאת עליכם לדעת כי הצדיק אינו מוגבל לגבולות של מקום וזמן בלבד, כפי שכבר כתבו הצדיקים ובראשם האר"י הק' והרמח"ל כי אורו של הצדיק פושט בכל עבר ופינה שבו לומדים את תורתו ומזכירים את שמו בלימוד, בבחינת האמור בגמ' 'שפתותיו דובבות בקבר בשעה שאומרים שמועה מפיו'. הרי שבאותה שעה שאתם עוסקים בתורתו של התנא הק' רבי שמעון בר יוחאי הרי הוא נמצא עמכם ממש בתוך הישיבות ובתי המדרשות, בכל מקום שבו ילמדו את דבריו נמצאת השכינה ושם נמצא הצדיק. בפיך ובלבבך לעשותו וללומדו.

הגר"ש מחפוד בתפילה באתרא קדישא מירון ( צילום: אשר מדמון )

את מכתבו חותם הגאב"ד בברכה: ויהי רצון שתזכו ללמוד את תורתו של רשב"י מתוך ישוב הדעת והרחבת הלב, ובזכות כך נזכה לשבת בשקט ובבטחה מתוך בריאות הגוף ושלוות הנפש וביטחון אמת בכל גבולות ארץ ישראל, ויעלה לימודכם עם תפילתכם לרצון לפני אדון כל, לשמור עלינו ועל כלל עמלי התורה ובחורי הישיבות המסולאים בפז, יחד עם כל עם ישראל, לישועה קרובה ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אכי"ר.