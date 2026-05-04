חשיפה: מה עומד מאחורי המופע הענק של פריד ועמדי בירושלים?

ימי המלחמה המורכבים הציבו את מגן דוד אדום במבחן חסר תקדים. צוותי הארגון פעלו תחת אש ובכל זירה, תוך שהם משתמשים במלאי אדיר של ציוד רפואי מציל חיים. בעת הזאת, כשהמלאי מתכלה במהירות ומחסני החירום זקוקים למילוי מחדש כדי להיות ערוכים לכל תרחיש, חיזוק מד"א הוא הרבה מעבר לאירוע תרבותי – הוא צו השעה. המופע השנה הופך לערב התרמה מרכזי שמטרתו אחת: מילוי מחסני החירום והצטיידות רפואית מחודשת שתבטיח את חוסנו של מערך הרפואה בישראל.

כל שקל הולך להצלת חיים

נקודה מרכזית ומרגשת שהופכת את הערב הזה לייחודי היא העובדה כי הפקת האירוע כולו ממומנת במלואה על ידי תורם אנונימי. בזכות נדיבות הלב הזו, כל הכנסה ממכירת הכרטיסים מועברת ישירות ובמלואה לרכישת אמבולנסים, מכשירי החייאה וציוד רפואי מתקדם. חשוב להדגיש: לא מדובר באירוע פרטי, אלא במשימה לאומית. רכישת הכרטיס היא למעשה תרומה טהורה למד"א, ובשל כך, ניתן לקבל עליה החזר מס לפי סעיף 46.

נבחרת אמנים בסטנדרט בינלאומי

האירוע, שיתקיים ביום שלישי, י"ז בסיון תשפ"ו (2.6.2026), יפגיש על במה אחת, למרגלות חומות העיר העתיקה, נבחרת אמנים חסרת תקדים. ענקי הזמר יצחק מאיר הלפגוט, שולם למר, אברהם פריד וישי ריבו יתאחדו לחיבורים מוזיקליים מרגשים שנוצרו במיוחד עבור הערב הזה.

כחידוש מרענן, יופיע השנה גיבור ישראל עידן עמדי כזמר אורח, בהופעה ראשונה והיסטורית במופע חסידות בקלאס בליווי תזמורת פילהרמונית. על הפקת האירוע ינצח המפיק והיזם יצחק ראשי, שכמו תמיד יודע להפתיע ולרגש ברגעים גדולים מהחיים.

עיבודים פילהרמוניים וחדשנות ויזואלית

על הניהול המוזיקלי והניצוח הופקד המעבד יובל סטופל, ששקד על פרטיטורות ייחודיות המשלבות בין עולמות המוזיקה היהודית והקלאסית. את האמנים תלווה "התזמורת הפילהרמונית חסידות בקלאס", הרכב סימפוני עשיר המעניק לכל צליל נפח של יצירת מופת. הצד ההפקתי צפוי להציב רף חדש עם תפאורת ענק מהפכנית, המשלבת טכנולוגיות תאורה חכמות ואפקטים ויזואליים שתוכננו להשלים את האווירה הירושלמית הייחודית.

תופסים מקום בשותפות הלאומית

לאור הערך המוסף של האירוע כערב התרמה קריטי למילוי מחסני החירום, והביקוש הגבוה הצפוי, מומלץ להבטיח את מקומכם כבר עכשיו. כל כרטיס שאתם רוכשים הוא שותפות ישירה במשימת הצלת החיים הלאומית ובהוקרה לאלו שנמצאים שם עבורנו תמיד.

לרכישת כרטיסים (המוכרים כתרומה לפי סעיף 46) באתר "טיק-צ'אק">>