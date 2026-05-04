הראשל"צ במתקפה נגד שופטי בג״צ: "נהייתם פוסקי הלכות?! לא נכנע לרמיסת הדת - אנחנו נלך נגד!"

בנאום חריף בחניכת מקווה בחדרה, יצא הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, הגאון רבי דוד יוסף, למערכה חזיתית נגד התערבות בג"ץ בענייני הלכה • "אתם נהייתם רבנים ראשיים? פוסקי הלכות? לא נכנע לרמיסת הדת - נלך נגד!" • צפו בדברים החריפים (חרדים)

והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, במתקפה ישירה נגד שופטי בית המשפט העליון. בנאום נוקב שנשא אמש (ראשון) במהלך טקס חניכת מקווה טהרה חדש בעיר חדרה, התייחס הרב למגמת פסיקת שופטי בג"צ הפולשת אל הקודש פנימה בענייני הלכה, והצהיר כי הרבנות לא תרכין ראש בפני פסיקות הנוגדות את דעת התורה.

"רמיסת הדת בחסות החוק"

הראשון לציון, שמתחילת כהונתה מוביל קו תקיף לשמירה על עצמאות בתי הדין והרבנות, לא חסך במילים קשות. "מדברים איתי על אקטיביזם שיפוטי", פתח הרב את דבריו בקול רועם, "אני לא מדבר פה על מושגים משפטיים, אני שואל שאלה אחת פשוטה: מי שמכם?!".

הרב המשיך ותקף את היומרה של שופטי בג"ץ להכריע בנושאים הלכתיים מובהקים: "מי שמכם להתערב בענייני הלכה? אתם נהניתם גם פוסקי הלכות? אתם גם רבנים ראשיים? אתם פוסקים? אתם מחליטים? מה הדבר הזה? מה זו רמיסת הדת הזו?!"

"אנחנו לא נכנע!"

בדבריו, שנאמרו מנהמת ליבו מול קהל רב ואישי ציבור, הבהיר הראשון לציון כי הממסד הרבני לא יאפשר לערכאות המשפט להכתיב את אורח החיים היהודי או את פסיקות ההלכה במדינת ישראל.

"אנחנו פועלים רק לפי ההלכה! רק לפי ההלכה!", הצהיר הגר"ד יוסף בנחרצות. "אם בא מישהו ומתריס כנגד קדשי ישראל – אנחנו לא נכנע! אנחנו מצהירים פה קבל עם ועדה שאנחנו נלך נגד! לא ניתן להם להתערב ולפסוק הלכות!"

דבריו של הראשון לציון מגיעים על רקע שורה של עתירות המונחות לפתחם של שופטי בג"ץ בנושאי דת ומדינה, המאיימות לכרסם בסמכויותיה של הרבנות הראשית והתערבות השופטים בנושאי הרבנות הראשית.

הראשון לציוןהרב הראשיהרב דוד יוסףבג"ציצחק עמית

3
לא הבנתי יש מה שהוא שאינו תחת גדר ההלכה?? איפה הקו??
מו
2
אשריך הגאון הגדול רבי דוד על הדברים אשר אתה משמיע מבלי רתת וחלחלה משום אדם זכות אבות עומדת לך לסייע בעדך להוביל על פי התורה והיראה המשתלשלת אלינו מדור דור על פי תורת משה חזק ואמץ
יעקב
מזכיר את התקופה שמרן הרב עודיה יוסף זצוק"ל היה נלחם וךא מפחד מאף אחד כיף שיש לנו מנהיג כזה בדור שלנו
11111
1
לכבוד הרב - אם הרב נגד בג"ץ מדוע לא פועלים לפרק את המוסד הארור הזה מיסודו כמו שפועלות המפלגות הציונות הדתיות ? למה רק דיבורים? שס יש לה כח בממשלה וצריך להעיף את החונטה המשפטית הזו לאלתר!
אוהד הלוי

