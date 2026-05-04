הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, במתקפה ישירה נגד שופטי בית המשפט העליון. בנאום נוקב שנשא אמש (ראשון) במהלך טקס חניכת מקווה טהרה חדש בעיר חדרה, התייחס הרב למגמת פסיקת שופטי בג"צ הפולשת אל הקודש פנימה בענייני הלכה, והצהיר כי הרבנות לא תרכין ראש בפני פסיקות הנוגדות את דעת התורה.

"רמיסת הדת בחסות החוק"

הראשון לציון, שמתחילת כהונתה מוביל קו תקיף לשמירה על עצמאות בתי הדין והרבנות, לא חסך במילים קשות. "מדברים איתי על אקטיביזם שיפוטי", פתח הרב את דבריו בקול רועם, "אני לא מדבר פה על מושגים משפטיים, אני שואל שאלה אחת פשוטה: מי שמכם?!".

הרב המשיך ותקף את היומרה של שופטי בג"ץ להכריע בנושאים הלכתיים מובהקים: "מי שמכם להתערב בענייני הלכה? אתם נהניתם גם פוסקי הלכות? אתם גם רבנים ראשיים? אתם פוסקים? אתם מחליטים? מה הדבר הזה? מה זו רמיסת הדת הזו?!"

"אנחנו לא נכנע!"

בדבריו, שנאמרו מנהמת ליבו מול קהל רב ואישי ציבור, הבהיר הראשון לציון כי הממסד הרבני לא יאפשר לערכאות המשפט להכתיב את אורח החיים היהודי או את פסיקות ההלכה במדינת ישראל.

"אנחנו פועלים רק לפי ההלכה! רק לפי ההלכה!", הצהיר הגר"ד יוסף בנחרצות. "אם בא מישהו ומתריס כנגד קדשי ישראל – אנחנו לא נכנע! אנחנו מצהירים פה קבל עם ועדה שאנחנו נלך נגד! לא ניתן להם להתערב ולפסוק הלכות!"

דבריו של הראשון לציון מגיעים על רקע שורה של עתירות המונחות לפתחם של שופטי בג"ץ בנושאי דת ומדינה, המאיימות לכרסם בסמכויותיה של הרבנות הראשית והתערבות השופטים בנושאי הרבנות הראשית.