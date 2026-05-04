מעמד רווי הוד מלא בחן יהודי התקיים ביום חמישי האחרון במעון קודשו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך בשכונת 'הר נוף' בעיר הקודש ירושלים.

אל החדר, המשמש כמגדלור עבור כל כלל ישראל, נכנסו בסך עשרות ילדי חמד מחסידות תולדות אהרן, לבושים בכיפות 'ירמולק'ס הלבנות והמסורתיות על ראשם, לרגל הגיעם לגיל שלוש.

הילדים, מלאי חן יהודי טהור, הגיעו לקבל את ברכת הקודש לקראת נסיעתם המתוכננת לאתרא קדישא מירון בל"ג בעומר, שם יערכו את טקס ה'חלאקה' כמנהג הדורות. הגר"מ האציל עליהם מברכתו תוך שהוא פונה אל הורי הילדים, ומבקש מהם להשקיע את כל מרצם בחינוכם, כדי שיגדלו להיות תלמידי חכמים ומאירי עולם.

"הרשעים נלחמים לקחת את החרדים"

הגר"מ שטרנבוך המשיך בדברים נוקבים וכואבים על המערכה הכבדה המתרגשת על עולם התורה בתקופה האחרונה. בקול רועד מכאב התייחס הגר"מ לסוגיית הגיוס: "לדאבוננו, בזמנינו הרשעים נלחמים לקחת את החרדים לצבא. עלינו להילחם על כל בחור ובחור שלא ייפול ברשתם".

הפוסק לא חסך במילים חריפות כנגד ראשי השלטון והמשטרה הצבאית: "הם נלחמים ביהודים החרדים לדבר ה' ולוקחים לכלא בחורי ישראל שאינם מתייצבים. הם גם גוזרים גזירות כלכליות, מבטלים הנחות בארנונה ומנסים להצר את צעדיהם של בני התורה, מתוך מחשבה שבדרך זו יוכלו לנצח אותנו".

"נילחם בכל הכוח על כל נפש"

בהתייחסו להבטחת התנא האלוקי רשב"י, שביום שמחתו יחגגו הילדים, אמר הפוסק: "יש לנו הבטחה מרבי שמעון בר יוחאי, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל", 'כי לא תשכח מפי זרעו'. רשב"י הסביר כי גם בזמנים קשים התורה עצמה תמשיך להתקיים! וגם בזמנינו, שום בחור לא ילך לצבא שלהם! אנחנו נילחם בכל הכוח, ובמסירות נפש ממש, ולא נוותר אפילו על בחור אחד".

בסיום דבריו, התבטא הגר"מ שטרנבוך כי האחריות על כך מונח על כתפי ראשי הישיבות.

"חובת השעה מוטלת על ראשי הישיבות לחזק כל יחיד ויחיד. על הבחורים להכיר בערך התורה ובגודל ההפסד הנורא של מי שעוזב את היכל הישיבה ומכניס את עצמו לידיים שלהם".

אחד הנוכחים מציין, כי היה התרגשות מיוחדת בחדר, לראות את הפוסק פונה בדברים נוקבים אלו דווקא אל מול ילדי גיל הרך, רך בשנים וזך בלב, שבעצם אינם מבינים עדיין מושגים כמו צבא, גזירות או ארנונה. אך הנוכחים במקום חשו כי המעמד הנשגב נחרט בנפשם הטהורה של תינוקות של בית רבן, וכשיגדלו, הזיכרון הזה יהווה עבורם עמוד אש שילווה אותם ואת דורותיהם בנאמנות ללא פשרות לתורה ולמקבליה.