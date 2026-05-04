היערכות אדירה ב'זה לזה' לקראת מעמד חגיגת בר מצוה ל-52 יתומים

מערך החונכים 'בני מלכים' מקיף מאות ילדי חמד היתומים מי מאב ומי מאם, כאשר מאז רגעי השבר זוכה כל יתום לחונך אישי צמוד ההופך לידיד אמת ול'דמות אב' השותפה בשגרת הלימודים היומיומית, בהכנה למבחן ובשופות אמת בכל רגעי ההתמודדות, כאשר שותפות זו מצמיחה חיים ובונה עולמות מלאים של תורה ויראתה, צמיחה והתעלות מתוך השבר כאשר חניכים אלו הופכים לבני עלייה מופלגים הזוכים להיות ממצוייני בני הישיבות הקדושות ואלו שעדיים לגדולות.

המעמד הכביר של שמחת 'בר המצווה' מהווה ציון דרך כביר ונרגש, כאשר המוני חתני המצוות שכל אחד מהם חווה ימי כאב ושבר הצרובים בנשמתו עדי עד, מהם יתומי אסון מירון הנורא, יתומי תאונת הדמים במרוקו, יתומי שכול וטרגדיות שצרובים בלבבות כולנו, כעת ברוממות עמל ועבודה אישית קבועה ויומיומית במערך 'בני מלכים', הם זוכים לחגוג את כניסתם בעול תורה ומצוות בשמחה והתרגשות מיוחדת יחד עם בני משפחתם וכל המשפחה המורחבת – משפחת 'זה לזה' שבעוצמה ונחישות נמצאת שם לצידם, בונה עולמות ורוקמת חיים טהורים יחדיו, יום יום שעה שעה.

המעמד הכביר יתקיים ביום שני ב' סיון במרכז הקונגרסים בנייני האומה ירושלים, בראשות מרנן ורבנן שליט"א במעמד מרגש ומרומם הכולל עשרות סיומי מסכתות, פרקי זיכרון ורגעי גבורה מנתיבי עלייתם של הגיבורים הקטנים הללו עד הגיעם למצוות, יחד עם שמחה והודאה על זכייתם לבנות מחדש חיי תורה ומצווה כבני עלייה מופלאים הממשיכים בגבורה ומתעלים לפסגות.

צוות היגוי מיוחד מלווה את ההכנות למעמד הגדול, כאשר כל צוותי ההפקה לצד כלל רכזי הארגון, רכזי בני מלכים, החונכים ונציגי משפחות החתנים, מנצחים על היצירה המופלאה הזו שהפכה בשנים האחרונות לאירוע נרגש ומלא חיזוק והשראה, אירוע הזוכה להשתתפותם האישית של מרנן ורבנן שליט"א בהנגה אישית מיוחדת ובחיבה כפולה ומכופלת לבניו של מקום ומתוך ברכת 'גדול המשלח' לארגון הקדוש 'זה לזה' מי שמוסרים נפשם בשליחותם כאביהם וליבם של יתומים.

לקראת המעמד הגדול זוכים חתני המצוות להיכנס אישית למעונם של רבותינו מרן ורבנן שליט"א לפרקי הדרכה וחיזוק לקראת יומם הגדול, סיורי למידה מיוחדים וכינוסי גיבוש מיוחדים ברוממות והודאה על עליתם הקבועה בתורה וביראתה, דרך חיים של מי שעמלם בתורה ועושים נחת רוח לבורא כל עולמים ולאביהם שבשמים.

הוועדה המכינה וכלל גורמי ההפקה שוקדים על השלמת ההערכות הנרחבת לקראת המעמד הגדול המרכז גם שיאים של יצירה חדשנית בס"ד בתוכן, הפקה ורוממות ערכית ומוזיקלית, שילוב מפעים של זיכרון ושאיפה, התעלות וצמיחה, במעמד המקיף אלפי בני משפחה ונציגי קהילות, אישי ציבור, ידידים ואורחים, מעמד המותיר רושם רוחני כביר המצויין על ידי מאות היתומים כאירוע טהור ומכונן הנוטע שתילי עולם של קדושה ויראה, מעניק כוחות ומנשא את עמלם באיפה מחודשת של אשרי מי שגדל בתורה ועושה נחת רוח!