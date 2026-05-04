במהלך חסר תקדים שמבטא את החזון של נשיא בית הדין הגדול, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, הוקמו 13 הרכבי דיינים מיוחדים שיכריעו בסכסוכי ממונות, חוזים ודיני רכוש על פי דין תורה. המהלך, שמתבצע במסגרת ממלכתית מלאה, מהווה טלטלה במערכת המשפט הישראלית ומציב את ההלכה היהודית כחלופה לגיטימית למערכת המשפט האזרחית.

יעילות ללא פגיעה בתיקי מעמד אישי

אחד האתגרים המרכזיים שעמד בפני התכנון היה הצורך להימנע מעיכוב בטיפול בתיקי גירושין ומעמד אישי, שהם הליבה המסורתית של פעילות בתי הדין. הפתרון שנמצא הוא קיום הדיונים בממונות בשעות אחר הצהריים המאוחרות, בסוף יום העבודה הרגיל של הדיינים.

מערכת זו מאפשרת לדיינים להמשיך לטפל בתיקי המעמד האישי בשעות הבוקר והצהריים, ולהקדיש את שעות אחר הצהריים לדיונים בממונות. כך נשמרת רציפות הטיפול בתחומים המסורתיים תוך הרחבת השירות לתחומים חדשים.

הקלה צפויה על בתי המשפט

המהלך צפוי להביא להקלה משמעותית בעומס על בתי המשפט האזרחיים, שנאבקים זה שנים בהצפה של תיקים. העברת חלק מהסכסוכים הכספיים לבתי הדין הרבניים תאפשר למערכת המשפט האזרחית להתמקד בתיקים הדורשים טיפול דחוף יותר.

יצוין כי המהלך מגיע לאחר שנים של מאבק משפטי ופוליטי סביב מעמדם של בתי הדין הרבניים במערכת המשפט הישראלית. בשנים האחרונות התעצמו הקריאות מצד הציבור החרדי והדתי להרחיב את סמכויות בתי הדין גם לתחומים אזרחיים, תוך שמירה על עקרונות ההלכה היהודית.

רקע: מאבק על הדין העברי

המהלך מתקיים על רקע הצעת חוק שעברה לאחרונה בכנסת, המאפשרת למעוניינים בכך לדון בענייני ממונות בבתי הדין הרבניים על פי דין תורה. החוק עורר סערה פוליטית, כאשר יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף אותו בחריפות ברשתות החברתיות.

במקביל, הראשון לציון הרב דוד יוסף מוביל בשנים האחרונות קו תקיף לשמירה על עצמאות בתי הדין מפני התערבות בג"ץ בענייני הלכה. בנאום חריף שנשא לאחרונה, הצהיר הרב כי "אנחנו פועלים רק לפי ההלכה, ולא נכנע לרמיסת הדת".

המהלך החדש מהווה מימוש מעשי של החזון להחזרת הדין העברי למרכז הבמה במדינת ישראל, תוך שמירה על המסגרת החוקית והממלכתית. עתה, אזרחים המעוניינים בכך יוכלו לבחור לדון בסכסוכים כספיים בפני דיינים המכריעים על פי ההלכה, תוך קבלת פסק דין בעל תוקף משפטי מלא.