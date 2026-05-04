13 הרכבים חדשים: המהפכה שתאפשר לדיינים להכריע בסכסוכי ענק במשק

נשיא בית הדין הגדול, הגאון הרב דוד יוסף, מינה 13 הרכבי דיינים ייעודיים לדיני ממונות בפריסה ארצית. בעקבות שינוי חקיקה, בתי הדין הרבניים יחזרו לדון בסכסוכים כספיים ואזרחיים כבוררים מוסמכים, זאת ללא פגיעה בתיקי המעמד האישי ועל בסיס הסכמת הצדדים (חוק ומשפט, חרדים)

במהלך חסר תקדים שמבטא את החזון של נשיא בית הדין הגדול, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, הוקמו 13 הרכבי דיינים מיוחדים שיכריעו בסכסוכי ממונות, חוזים ודיני רכוש על פי דין תורה. המהלך, שמתבצע במסגרת ממלכתית מלאה, מהווה טלטלה במערכת המשפט הישראלית ומציב את ההלכה היהודית כחלופה לגיטימית למערכת המשפט האזרחית.

על פי הנמסר, ההרכבים החדשים יפעלו במתכונת של בוררות מוסמכת, כאשר שני הצדדים בסכסוך יידרשו להסכים בכתב להעביר את הדיון לבית הדין הרבני. פסקי הדין שיינתנו יהיו בעלי תוקף משפטי מלא של פסק בוררות, הניתן לאכיפה על פי חוק.

פריסה ארצית מקצה לקצה

ההרכבים החדשים יפעלו במרכזים עירוניים מרכזיים ברחבי הארץ: , תל אביב, חיפה, באר שבע, ובערים נוספות כגון אריאל, מודיעין עילית ואשקלון. הפריסה הרחבה נועדה לאפשר נגישות מקסימלית לציבור הרחב המעוניין לדון בענייני ממונות על פי ההלכה.

כידוע, בתי הדין הרבניים עוסקים באופן מסורתי בענייני מעמד אישי - גירושין, נישואין וירושה. המהלך החדש מרחיב משמעותית את סמכויותיהם ומאפשר להם לדון גם בסכסוכים כספיים, חוזים עסקיים ודיני רכוש, תחומים שעד כה היו בסמכות בלעדית של בתי המשפט האזרחיים.

יעילות ללא פגיעה בתיקי מעמד אישי

אחד האתגרים המרכזיים שעמד בפני התכנון היה הצורך להימנע מעיכוב בטיפול בתיקי גירושין ומעמד אישי, שהם הליבה המסורתית של פעילות בתי הדין. הפתרון שנמצא הוא קיום הדיונים בממונות בשעות אחר הצהריים המאוחרות, בסוף יום העבודה הרגיל של הדיינים.

מערכת זו מאפשרת לדיינים להמשיך לטפל בתיקי המעמד האישי בשעות הבוקר והצהריים, ולהקדיש את שעות אחר הצהריים לדיונים בממונות. כך נשמרת רציפות הטיפול בתחומים המסורתיים תוך הרחבת השירות לתחומים חדשים.

הקלה צפויה על בתי המשפט

המהלך צפוי להביא להקלה משמעותית בעומס על בתי המשפט האזרחיים, שנאבקים זה שנים בהצפה של תיקים. העברת חלק מהסכסוכים הכספיים לבתי הדין הרבניים תאפשר למערכת המשפט האזרחית להתמקד בתיקים הדורשים טיפול דחוף יותר.

יצוין כי המהלך מגיע לאחר שנים של מאבק משפטי ופוליטי סביב מעמדם של בתי הדין הרבניים במערכת המשפט הישראלית. בשנים האחרונות התעצמו הקריאות מצד הציבור החרדי והדתי להרחיב את סמכויות בתי הדין גם לתחומים אזרחיים, תוך שמירה על עקרונות ההלכה היהודית.

רקע: מאבק על הדין העברי

המהלך מתקיים על רקע הצעת חוק שעברה לאחרונה בכנסת, המאפשרת למעוניינים בכך לדון בענייני ממונות בבתי הדין הרבניים על פי דין תורה. החוק עורר סערה פוליטית, כאשר יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף אותו בחריפות ברשתות החברתיות.

במקביל, הרב דוד יוסף מוביל בשנים האחרונות קו תקיף לשמירה על עצמאות בתי הדין מפני התערבות בג"ץ בענייני הלכה. בנאום חריף שנשא לאחרונה, הצהיר הרב כי "אנחנו פועלים רק לפי ההלכה, ולא נכנע לרמיסת הדת".

המהלך החדש מהווה מימוש מעשי של החזון להחזרת הדין העברי למרכז הבמה במדינת ישראל, תוך שמירה על המסגרת החוקית והממלכתית. עתה, אזרחים המעוניינים בכך יוכלו לבחור לדון בסכסוכים כספיים בפני דיינים המכריעים על פי ההלכה, תוך קבלת פסק דין בעל תוקף משפטי מלא.

