צבא ארה"ב הודיע אחר הצהריים (שני) על הפעלה אפקטיבית ראשונה של שבירת המצור האיראני במיצרי הורמוז.

המדובר במבצע "פרויקט החירות" עליו הכריז הנשיא טראמפ, פרויקט הגנתי שנועד להבטיח את המשך השיט במצרי הורמוז למרות האיום האיראני.

"משחתות טילים של הצי האמריקאי פועלות כעת במפרץ הפרסי לאחר מעבר במצרי הורמוז בתמיכה בפרויקט החירות", כתבו בסנטקום. בהודעה צוין כי "הכוחות האמריקאיים מסייעים באופן פעיל למאמצים לשקם את המעבר עבור ספנות מסחרית. כצעד ראשון, שתי אוניות סוחר תחת דגל אמריקאי עברו בהצלחה דרך מצרי הורמוז ובטוחות בדרכן."

מדובר כאמור בהודעה דרמטית שממחישה את שבירת המצור שהטילו האיראנים על ספינות מערביות במיצרים.

כזכור, מוקדם יותר הודיעה איראן כי תקפה ספינה הנושאת דגל ארה"ב במיצרים, בסנטקום מיהרו להכחיש את הידיעה.

במקביל, איחוד האמירויות אמרו כי ספינה של מדינתם הותקפה במצרי הורמוז, מה שיכול אולי לשפוך אור על התקרית.