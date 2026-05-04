כיכר השבת
"פרויקט החירות"

לראשונה מתחילת המלחמה: ארה"ב הצליחה לשבור את המצור על מיצרי הורמוז | כל הפרטים

צבא ארה"ב מודיע כי ספינות מלחמה אמריקניות פועלות כעת במפרץ הפרסי לאחר שחצו את מצר הורמוז במסגרת פרויקט החירות | הכוחות האמריקניים פועלים לחידוש התנועה במצר השיט, וכצעד ראשון - שתי ספינות סוחר נושאות דגל ארה"ב עברו בבטחה במצר הורמוז (בעולם)

מצרי הורמז (צילום: ד"ש)

צבא הודיע אחר הצהריים (שני) על הפעלה אפקטיבית ראשונה של שבירת המצור האיראני במיצרי הורמוז.

המדובר במבצע "פרויקט החירות" עליו הכריז הנשיא טראמפ, פרויקט הגנתי שנועד להבטיח את המשך השיט במצרי הורמוז למרות האיום האיראני.

"משחתות טילים של הצי האמריקאי פועלות כעת במפרץ הפרסי לאחר מעבר במצרי הורמוז בתמיכה בפרויקט החירות", כתבו בסנטקום. בהודעה צוין כי "הכוחות האמריקאיים מסייעים באופן פעיל למאמצים לשקם את המעבר עבור ספנות מסחרית. כצעד ראשון, שתי אוניות סוחר תחת דגל אמריקאי עברו בהצלחה דרך מצרי הורמוז ובטוחות בדרכן."

מדובר כאמור בהודעה דרמטית שממחישה את שבירת המצור שהטילו האיראנים על ספינות מערביות במיצרים.

כזכור, מוקדם יותר הודיעה כי תקפה ספינה הנושאת דגל ארה"ב במיצרים, בסנטקום מיהרו להכחיש את הידיעה.

במקביל, איחוד האמירויות אמרו כי ספינה של מדינתם הותקפה במצרי הורמוז, מה שיכול אולי לשפוך אור על התקרית.

