כיכר השבת
"הלב נקרע מול ההר השומם"

ערב ל"ג בעומר - והר מירון שומם: "ישנה תחושה קשה של אפליה; הציבור מרגיש נרדף" | צפו

ערב ל"ג בעומר תשפ"ו בצל המלחמה: בעוד שבשנים כתיקונן ההר היה צפוף במאות אלפים, כעת המראות במירון מזכירים את ימי הקורונה | היועץ האסטרטגי יענקי לוין בתיעוד מיוחד מההר השומם: "אנשים משלמים 'פרוטקשן' כדי להגיע, הכאב בלב עצום, יש תחושה קשה של אפליה"

היועץ האסטרטגי יענקי לוין בריאיון ממירון
תחושות מעורבות אופפות את הציבור החרדי בערב ל"ג בעומר השנה. בעוד הלב משתוקק לעלות ולהשתטח על ציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, המציאות הביטחונית והנחיות פיקוד העורף הופכות את ההר לאזור כמעט סגור. בראיון לאולפן 'כיכר' שקיים היועץ האסטרטגי יענקי לוין במתחמי ההר, נחשפת תמונה כואבת של הר שומם, אוהלי הכנסת אורחים ריקים ונוכחות דלילה באופן חריג.

"אפשר להגיד שמירון ממש 'חריבה' במובן של האווירה," מתאר לוין בשיחה מהשטח. "זה מזכיר לנו באופן כואב את תקופת הקורונה. רק בתוך הציון עצמו מרגישים מעט מהעומס הרגיל של אנשים שהגיעו במסירות נפש עוד משעות הבוקר המוקדמות או אפילו משבת, אבל בחוץ? הכל ריק. להערכתי אין על ההר יותר מ-5,000 איש בכל רגע נתון, מספר שבלתי נתפס ביחס להילולה הגדולה בעולם".

החסימות במירון (צילום: דוברות המשטרה)

לצד השקט הוויזואלי, מתחת לשטח רוחשת ביקורת חריפה על מדיניות האכיפה וההגבלות. לוין מעלה את תחושת האפליה הקשה שחשים העולים: "יש פה תחושה קשה שהציבור החרדי הוא מטרה קלה. ראינו רק לא מזמן אלפי אנשים במשחקי כדורגל בחיפה. כשזה מגיע לדת, פתאום הכל הופך להיות מורכב ובלתי אפשרי. אנשים פה מספרים על 'פרוטקשן' שהם נאלצים לשלם לנהגים פיראטיים כדי להגיע דרך שבילים נסתרים מצפת, תוך סיכון חיי אדם של ממש".

לדבריו, למרות ש נראית כרגע מאופקת יחסית, החשש מעימותים אלימים בשעות הלילה עדיין קיים. "הציבור החרדי הוא עם ששומע להנחיות, אבל הכאב בלב עצום. אני פונה מכאן למשטרה ולדוברים – דורון ארי ושבתי גרברצ'יק – אל תתנו למראות האלימות משנים קודמות לחזור על עצמם. אנשים לא באים לכאן כדי להתעמת, הם באים להתפלל. אפשר להכיל את האירוע הזה בלי מכות".

ל"ג בעומר במירון (צילום: David Cohen/Flash90)

על אף המצב המתוח והחשש הכבד מירי רקטות מצד חיזבאללה, לוין מציין כי הציבור החסידי במיוחד מתקשה לוותר על ההגעה: "מי שלא טס לאומן, מירון היא עבורו הכל. לראות את ההר שומם בערב כזה זה פשוט לקרוע את הלב. אנחנו קוראים לציבור לשמור על הנחיות הבטיחות והביטחון, אבל אי אפשר להתעלם מהצער הגדול של אלפי יהודים שנותרו השנה בביתם".

18
איך אפשר להציג כותרות של 'אפליה' כביכול? רשבי היה רוצה שיסתכנו? למה אנחנו לא למדים מהעבר?כבר קרה אסון. ואסונות. מצווה גדולה להשמר ולא ללכת במקרה זה! ואם מישהו מתעקש.. האם הוא היה מוכן לחתום על ויתור על פיצויים כספיים למשפחתן באם יקרה לו משהו? משום מה לא נראה לי
לא בסדר
הבעיה היא שהיד קלה על ההדק ...אם ישוו בחקיקה שסגירת מירון או כותל המערבי מותנה בסגירת כדורגל וקניונים תראה שהרבה פחות יסגרו...
נכון
מה ההשוואה ביון קניון עם בקושי 100 איש ומרחבים מוגנים להילולה של מאת אלפים בשטח פתוח
אא
בקניון יש אלפי אנשים ובכדורגל עשרות אלפים
נכון
למשחק הכדורגל לא טענת כל זה?
בסדר
הבעיה המרכזית היא האסון של הציונות, השתלטות הכופרים על ארץ ישראל והקמת מדינתם ושלטונם החילוני העוין את הדת ואת בני התורה.
אברך בן תורה מבני ברק
17
חבורת מטורללים, הפכתם את ל"ג בעומר למצווה מדאורייתא... "ההר השומם...כאב לב..." יש מציאות בטחונית בעייתית, אמרו שאסור לעלות, איפה הבעיה? מצווה להתאבד ולעלות לקבר? אין עוד ימים בשנה? תנשמו כבר עם השטויות שלכם.
משה
הפעם נכון זה מסוכן..הבעיה ששנים סוגרים את מירון והכותל כשיש כדורגל וקניונים פתוחים בהמונים ..יש התמרמרות מובנת
נונו
נו, אם כן יוצא שמהדרים במצוות ונשמרתם בשביל הציבור שלנו, אז איפה הבעיה? ואם היו קונים לך אתרוג מהודר יותר ממה שנותנים לציבור החילוני גם כן היית בא בטענות? מאי שנא???????
אתה מודה שזה מסוכן
16
ממשלת ימין על מלא מלא ורק רודפים את המגזר החרדי הממשלה הנוכחית היא טעות גדולה למגזר החרדי
איציק
מדוייק....ממשלת כשלון
נכון
הכל בגלל מיארה. תשאל את בן גביר.
לא נכון
15
חחח הבוכרים מכבבים אין כמוך בעולם אהובנו
גוני
14
שישוו את סגירת מירון או הכותל לסגירת ספורט להבדיל או קניונים....אז רק בעיות אמיתיות יסגרו
רעיון
קודם כל נשווה השוואות אמיתיות ואח"כ נתחיל לשאול שאלות. מה שנקרא השוואת תפוחים לתפוחים
רעיון2
אין שום אירוע ספורט המוני בצפון בטווח הדומה לזה שבין מירון ללבנון. כל משחקי הכדורגל, שנדבקו להשוואה הזו, נערכים יותר בפנים הארץ בתקופה המתוחה הנוכחית.
עש
13
מה הקשר אפליה? יש מידע מודיעיני על כוונה של חיזבאללה לפגוע בהילולה. איך זהירות פה על הציבור היא אפליה????
שושי
מידע מודיעיני?? מה זה השטויות האלה
הי
האם סגרו קניונים או כדורגל עם קהל??
נונו
במקומות הקרובים כמו מירון ודומה לו סגרו !!!כן!!!
צבי הירש
אתה כועס שמחמירים איתנו יותר במצוות עשה דאורייתא של ונשמרתם?
לנונו
12
מה יש לכם? אתם רוצים למות למען רשב״י?! בלי ספק חיזבאלה ירו, הם יושבים על החדשות שלנו כל היום ויודעים שיש את לג בעומר. העיקר שאתם מתבכיינים כמו ילדים. מי שזה כל היהדות שלו נשבר מזה לרסיסים, זה שורש הבעיה.
יהודי נורמאלי
מעניין גם לפני שנה היה והיה ומודיעין ובטוח, ולא היה , יהודי לא יכול להיות נורמלי כי יש לו אמונה ...
חי
ולמה החיזבאלה לא יושב על החדשות שלנו כהגדרתך ויורה על האיצטדיון בחיפה? לא חשבת על זה כי אתה חרדי מחמד שמתיפייף לשלטון הימין ואומר על הכל הן הן העיקר אנחנו חלק מהגוש
בן תורה
כעת תיקח מפה ותראה שחיפה מרוחקת טיפה יותר ממירון.
לבן תורה שבקי בכדורגל חיפה
11
הציבור החרדי מצפצף על ההנחיות ועל החוק. מהקורונה עם חתונות ענקיות ועד עריקות מהצבא. לא הספיק לכם אסון מירון עם 45 הרוגים? גם במלחמה עם אירן נהרגו חרדים ש"הובטח" להם על ידי רבנים שלא יקרה להם כלום. תתפכחו !!
חניתה
מבינים שממשלת ימין אינה שותפות אמיתית אלה כשלון סדרתי
מתפקחים
10
בצל המלחמה? לא הפסקת אש עכשיו? או שמא ימי ניצחון מוחלט כלשהוא? נמאס כבר מהקשקשת
דובי
9
חבל שלא נתנו למאות אלפי עובדי הבעל לעלות להר ושימחצו אחד את השני ושימותו עוד כמה מאות ואז יתבעו מהמדינה מיליונים, ותהיה נטוד ועדה שמוטלה קרליץ יוכל להתאוורר בה, ואז ועד הרבנים יוציא עלונים צבעונים ושלל עיתוני ותקשורת החרדים יוכלו להתפרנס חודשים רבים מסיפורים וכתבות על "הצדיקים" שנמחצו למוות, וזה מה
יהודי

