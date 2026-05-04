תחושות מעורבות אופפות את הציבור החרדי בערב ל"ג בעומר השנה. בעוד הלב משתוקק לעלות ולהשתטח על ציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, המציאות הביטחונית והנחיות פיקוד העורף הופכות את ההר לאזור כמעט סגור. בראיון לאולפן 'כיכר' שקיים היועץ האסטרטגי יענקי לוין במתחמי ההר, נחשפת תמונה כואבת של הר שומם, אוהלי הכנסת אורחים ריקים ונוכחות דלילה באופן חריג.

"אפשר להגיד שמירון ממש 'חריבה' במובן של האווירה," מתאר לוין בשיחה מהשטח. "זה מזכיר לנו באופן כואב את תקופת הקורונה. רק בתוך הציון עצמו מרגישים מעט מהעומס הרגיל של אנשים שהגיעו במסירות נפש עוד משעות הבוקר המוקדמות או אפילו משבת, אבל בחוץ? הכל ריק. להערכתי אין על ההר יותר מ-5,000 איש בכל רגע נתון, מספר שבלתי נתפס ביחס להילולה הגדולה בעולם".

החסימות במירון ( צילום: דוברות המשטרה )

לצד השקט הוויזואלי, מתחת לשטח רוחשת ביקורת חריפה על מדיניות האכיפה וההגבלות. לוין מעלה את תחושת האפליה הקשה שחשים העולים: "יש פה תחושה קשה שהציבור החרדי הוא מטרה קלה. ראינו רק לא מזמן אלפי אנשים במשחקי כדורגל בחיפה. כשזה מגיע לדת, פתאום הכל הופך להיות מורכב ובלתי אפשרי. אנשים פה מספרים על 'פרוטקשן' שהם נאלצים לשלם לנהגים פיראטיים כדי להגיע דרך שבילים נסתרים מצפת, תוך סיכון חיי אדם של ממש".

לדבריו, למרות שהמשטרה נראית כרגע מאופקת יחסית, החשש מעימותים אלימים בשעות הלילה עדיין קיים. "הציבור החרדי הוא עם ששומע להנחיות, אבל הכאב בלב עצום. אני פונה מכאן למשטרה ולדוברים – דורון ארי ושבתי גרברצ'יק – אל תתנו למראות האלימות משנים קודמות לחזור על עצמם. אנשים לא באים לכאן כדי להתעמת, הם באים להתפלל. אפשר להכיל את האירוע הזה בלי מכות".

ל"ג בעומר במירון ( צילום: David Cohen/Flash90 )

על אף המצב המתוח והחשש הכבד מירי רקטות מצד חיזבאללה, לוין מציין כי הציבור החסידי במיוחד מתקשה לוותר על ההגעה: "מי שלא טס לאומן, מירון היא עבורו הכל. לראות את ההר שומם בערב כזה זה פשוט לקרוע את הלב. אנחנו קוראים לציבור לשמור על הנחיות הבטיחות והביטחון, אבל אי אפשר להתעלם מהצער הגדול של אלפי יהודים שנותרו השנה בביתם".