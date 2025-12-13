במעמד רב רושם וברוב פאר והדר ובשירה וריקודים התקיים מעמד הכנסת ספר תורה חדש להיכל הקודש במרכז לתורה ותפילה ויהדות "מדרש בית נשיא" על שם המדרש בארם צובא - חלב וכן נחנך בית מדרש חדש.

קבלת פנים נרגשת נערכה עם הגעתו של הגאון חכם רבי ניסים בן שמעון שעמד בדבריו על חשיבות קביעות עתים לתורה בכל יום והודה לתורם שהוא מבאי ביתו ומשומעי לקחו. בסיום דבריו הרעיף הרב ברכות למשתתפים והתרגש מאוד לראות את התפתחות הבנייה במקווה הטהרה המפואר הנבנה במקום.

כמו"כ נשא דברים רב הקהילה הגאון רבי ניסים נפתלי ובדבריו הודיע על הקמת ישיבה לצעירים " תהילות יוסף" לקראת שנת הלימודים תשפ"ז כסמל והודיה לה' יתברך על 40 שנות פעילות להרמת קרן התורה.