כיכר השבת
יריד, נרות וחנוכיות

הגבאים של אשקלון התכנסו, ויצאו עם הפתעות | צפו

במעמד רב רושם התכנסו כלל גבאי בתי הכנסיות מהעיר אשקלון |  המעמד נפתח ביריד גדול של מוצרים לבתי כנסת, ולאחמ"כ התכנסו הגבאים באולם לשמיעת רעיונות וטיפים חשובים לניהול יעיל של בית הכנסת בכל התחומים | במרכז המעמד נשא דברים הגאון הרב יצחק ברדא, רו"מ יצחק ירנן שדיבר על מעלתם של הגבאים ואמר כי רק הקב"ה יכול לשלם את שכרם על כל פועלם | בסיום המעמד קיבל כל גבאי חבילת הוקרה שכללה חנוכיה מפוארת עם נרות שמן זית מוכנים להדלקה וסט חומשים עם מפרשים לבית הכנסת (חרדים)

עצרת גבאים באשקלון (צילום: יעקב כהן)
