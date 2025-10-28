הציבור החרדי, כך נדמה, רק חיכה לעצרת המדוברת שתתקיים מחרתיים (חמישי) בירושלים, כדי לפרוק את התסכול הגדול סביב חוק הגיוס והכישלון החרדי בסוגיה הלוהטת. כעת 'כיכר השבת' חושף, מדוע העצרת אותה תכננו כבר מספר פעמים ובוטלה - לבסוף כן יוצאת לדרך ומי הרבנים שהתנגדו.

אין זה סוד שהנשק שובר שוויון עליו דיברו כל הזמן, הוא עצרת ענק שתאגד את כלל הציבור החרדי ולהוכיח את הכוח הרב שיש למגזר הכי נרדף במדינה.

בשנה האחרונה, כאשר בבתי הרבנים והעסקנים חשבו שהמדינה והצבא, או הייעוץ המשפטי חצו גבולות ולכן יש לקיים את העצרת, לבסוף הוחלט לבטל ולחכות ל'טיימינג' המושלם ואז להביא את הנשק שכאמור אפשר להשתמש בו רק פעם אחת.

אז האם המעצרים האחרונים זו הייתה חציית גבולות שצריך כביכול לשבור את הכלים? "כיכר השבת" חושף כעת מה שקרה מאחורי הקלעים ואת גדולי הרבנים שעדיין מתנגדים לעצרת.

אז נכון, שהעצרת הנוכחית היא של כלל החוגים בציבור החרדי, כולל הפלג הירושלמי, אך מי שקבע אותה ואף נותן את הטון המרכזי בה, זה גדולי הדור הליטאים ואחרי שהם החליטו, כולם התיישרו לפיהם.

בשבוע שעבר המשטרה הצבאית חצתה קווים, כאשר היא עצרה יתום היושב באמצע 'השבעה' על אביו לעיני האם הבוכיה ושאר אחיו היתומים, אמנם המשטרה הצבאית הבינה את הטעות ושחררה את הנער היתום כעבור זמן קצר, אך היא עשתה במקביל טעות הרבה יותר גדולה, כאשר היא עצרה תלמיד מישיבת עטרת שלמה.

הבחור אריאל שמאי מישיבת עטרת שלמה, נמנה על 'סלתה ושמנה' של הישיבה והוא מקורב גם למנהיג הישיבות ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, מה גם שבפעם הראשונה מאז החלו המעצרים, לפתע ראינו ראש ישיבה שנלחם מלחמת חורמה למען תלמידו ונותן לו את הגיבוי המלא.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', מיד לאחר שעצרו את הבחור, הרב סורוצקין ששהה באותה עת במסע גיוס כספים בארצות הברית, פתח חפ"ק מיוחד, כדי לבדוק איך לפעול. הטלפון הראשון היה להגרמ"ה הירש, שהדריך אותו איך לפעול ואז גם הוחלט על פתיחת הזמן של ישיבת עטרת שלמה מול חומות כלא 10.

הרב סורוצקין שהבין מיד את האירוע ולאן זה יכול להתפתח, קיים לאחר מכן עוד מספר שיחות עם הרב הירש והוא התחיל ללחוץ שיש לקיים את העצרת המדוברת בזמן הקרוב, כי מבחינתו מדובר בחציית קו.

כעבור מספר שעות הגרמ"ה הירש אכן השתכנע והחליט ללכת על המהלך של העצרת, ואנשי ביתו החלו להרים טלפונים לכל הנציגויות החרדיות, כדי לתאם מהלכים ובמקביל, הגרמ"ה הירש ניסה לתפוס את ראש הישיבה הגר"ד לנדו, ששהה באותו זמן במסע קרן עולם התורה בארצות הברית.

כעבור זמן לא רב, שוחחו הגרמ"ה הירש והגר"ד לנדו, והגר"ד לנדו שנתן אישור עקרוני, היה מסופק עדיין האם זה באמת הזמן.

גורם בכיר שהיה מעורה בשיחות, מספר ל'כיכר השבת': "הגר"ד לנדו ואנשי ביתו היו נגד העצרת, המתיחות בין הבית של הרב לנדו לגרש"ב סורוצקין היא ידועה, והם לא הסכימו 'לפרגן' לו את העצרת ולכן ניסו תחילה לעשות מהלכים לסנדל את זה, תחילה יצאו הודעות בשם בועז ביסמוט שיש התקדמות בחוק, לאחר מכן היו שפעלו למנוע את אישור המשטרה ועוד, העיקר שלא תהיה עצרת".

לדברי אותו גורם בכיר: "רק ביום ראשון, כאשר ביתו של הגר"ד לנדו ומי שמכונים 'אנשי יתד נאמן', הבינו כי במידה והם לא ישתלטו על העצרת, הגרש"ב סורוצקין יארגן את העצרת בעצמו, בשיתוף פעולה מלא עם ש"ס, רוב הציבור הליטאי וחלק ניכר של הציבור החסידי, הם הבינו שהם חייבים לשלוט על הנרטיב ולהשתלט על ארגון העצרת".

גורם אחר שהיה מעורב עד דק בנושא מספר ל'כיכר השבת': "תבינו את גודל ההזייה, העצרת הייתה אמורה להתקיים לפני חצי שנה כבר אם לא יותר, הסיבה היחידה והאמיתית שהיא מתקיימת, זה רק בגלל שלא רצו לתת קרדיט לר' שלום בער, למרות שאף אחד לא מבין מה יש עכשיו לצאת לעצרת ולבזבז את התחמושת העיקרית שיש לנו כציבור חרדי".

עוד הוא מוסיף: "כל העצרת הזו, משרתת את הנרטיב של הפלג הירושלמי, שכבר עכשיו הופך את העצרת לעצרת נגד חוק הגיוס וזה ממש לא נכון, הרי רוב ככל משתתפי העצרת, הם בעד חוק הגיוס המוצע כעת, ההקצנה המיותרת הזו, שעד תפגע בניסוחים הסופיים של החוק, לא משרתת לא את הציבור הליטאי, לא את החסידי וכמובן לא את הספרדי, אבל מה? העיקר שהעסקנים שמנסים להשתלט על הנהגת הדור, מפחדים שאולי יש ראש ישיבה שישתלט על הקרדיט, זה המצב של הדור שלנו והציבור חייב לדעת את זה".

כך או כך, ל'כיכר השבת' נודע, כי ישנם לפחות שני חברי מועצת ליטאים וגם שלושה חברי מועצת ספרדים, שמתנגדים בכל תוקף לקיום העצרת - מסיבות מובנות ומחשש ללחצים על חברי המועצת, אנו נמנעים בשלב זה מלפרסם את שמם.

אחד המתנגדים הליטאים, נמנה על זקני חברי המועצת, ול'כיכר השבת' נודע, כי הוא פנה לעסקנים וגם לחברי כנסת של דגל התורה, והבהיר להם בתוקף כי הוא מתנגד לעצרת משתי סיבות. הראשונה, היא כי אין טעם כעת לקיים אותה, מכיוון שיש עכשיו דיונים על חוק גיוס שמוסכם על חברי מועצת גדולי התורה וגם, מה ההיתר לבטל תורה במשך לפחות שבע שעות, בעד עצרת שלא ברור עד כה איזו מטרה היא תשיג בשלב זה.

גם חברי מועצת של ש"ס זועמים על היגררות התנועה לכיוון הליטאי, למרות שאף אחד לא מתנגד לחוק הגיוס שכעת מנסים להעביר.

'כיכר השבת', ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות וכמובן יעדכן לפי הצורך.