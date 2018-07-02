התסכול החרדי סביב סוגיית חוק הגיוס - מרקיע שחקים, אך למרות זאת העצרת ההמונית שתוכננה כבר מספר פעמים, בוטלה. הפעם, זה שונה ונראה כי הציבור החרדי יתאחד סביב עצרת המחאה | "כיכר השבת" חושף את כל מה שהתרחש מאחורי הקלעים - מדוע עד כה לא נערכה עצרת, למה כעת כן הוחלט לקיימה ומי הם חברי המועצת הבכירים שעדיין מתנגדים לעצרת? (חדשות, חרדים)
הרב שמואל אויערבך בנאום תקיף בעצרת נגד גיוס חרדים: "אם מרן הגרי"ש שליט"א היה עכשיו, לא היו מעיזים להכניס שום קרירות, שום הצעה עם אבק, או קרירות. צריכים רחמים גדולים ומרובים מאוד, זה לא דבר פשוט". על הגיוס אמר: "זה ייהרג ואל יעבור, לא יהיו שום פשרות". צפו בנאום (חרדים)
עצרת ענק נגד גיוס חרדים ● סיקור, גלריית ענק, תיעוד וידאו
למעלה מרבבת חרדים התאספו בכיכר השבת בירושלים, באשמורת הבוקר, נגד הכוונה לגייס את בחורי הישיבות לצה"ל. גאב"ד העדה החרדית, הרב טוביה וייס: "צריך למסור את הנפש ולא לסטות מהדרך, לא נאפשר שבני התורה ילכו לצבא או לשירות במשטרה, לא נמכור את התורה בכסף". הרב יהושע לפידות, מהלוחמים הידועים נגד גיוס לצבא: "זה איום על היהודים בכל העולם", אמר (חרדים)