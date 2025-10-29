מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש הסביר, בתיעוד מיוחד המתפרסם הערב (רביעי), רגע לפני עצרת הענק בכניסה לירושלים, מהי מטרת העצרת. בסרטון חריג יוצא ראש הישיבה מגדרו ומורה שחובה להגיע מרחוק גם במסירות נפש.

ראש הישיבה הוסיף בחריפות: "הממשלה תבין שאי אפשר להמשיך ככה! כעת אנחנו מתפללים אבל אם זה לא יצליח, יש עוד דרכים".

בהתייחסו למטרת העצרת, הסביר הגרמ"ה הירש: "המטרה היא דבר ראשון לבקש מהקב"ה, כל כלל ישראל יחד - וזה בוודאי יכול להשפיע למעלה, זה דבר ראשון. דבר שני זה שהממשלה תבין שאנחנו ביחד חושבים שבשום אופן זה לא יכול להמשיך ככה. אנחנו עושים תפילה, אבל יבינו שאחרי תפילה - אם התפילה לא תועיל - יש עוד דרכים.

"ולמעשה מוכרח וחשוב שכל אחד ואחד יבוא במסירות נפש. כי אם חס ושלום לא יהיה במאה אחוז, ממש משהו מיוחד מיוחד, זה יהיה חילול השם. זה קיום התורה. כל אחד ואחד, כל אברך וכל בחור, צריך לבוא מרחוק רחוק, להגיע במסירות נפש".

נציין כי לפיע הערכות יפעלו כאלפיים שוטרים, מתנדבים ולוחמי מג"ב סביב העצרת.

השינויים בהסדרי התנועה והנחיות לציבור הנהגים

החל מהשעה 12:00 לערך, ועד לסיום העצרת, ייחסם כביש מספר 1 לתנועת כלי רכב פרטיים בשני הכיוונים, מאזור מחלף לטרון ועד צומת גבעת שאול. הכניסה לירושלים דרך כביש מספר 1, תותר רק לאוטובוסים מאורגנים מראש אשר יוכוונו השוטרים לאזורי הורדת נוסעים, דרך צומת גבעת שאול.תושבי היישובים בואכה ירושלים (שורש, בית מאיר, נווה אילן, מבשרת ציון, הר אדר, אבו גוש, עין רפא ועין נקובא) ועובדים ביישובים אלו, יורשו לעבור בחסימות המשטרתיות- רק בהצגת תעודת זהות / תעודת עובד המעידה על כך. כביש מספר 443 יישאר פתוח לתנועת כלי רכב פרטיים וציבוריים. הכניסה / היציאה מהעיר תתאפשר דרכו.תנועת התחבורה הציבורית לכיוון היציאה מהעיר, תתבצע אך ורק דרך מסוף הארזים. מומלץ להתעדכן באמצעות יישומי חברות ההיסעים.

בתוך העיר ירושלים ייחסמו לתנועה

- רחוב גבעת שאול יחסם לתנועת כלי רכב ב-2 הכיוונים.

- רחוב יפו ייחסם מרחוב הטורים ועד רחוב ירמיהו בשני הכיוונים.

- מחלף גבעת שאול-רמות ייחסם לכל הכיוונים.

- רחוב בן צבי / הרב שמואל ברוך ייחסם לכיוון הכניסה לעיר.

- שד׳ שז"ר ייחסם לכיוון מחלף גבעת שאול.

- שד׳ הרצל ייחסם מצומת רבין לכיוון גשר המיתרים.

- צומת מלכי ישראל - שרי ישראל ייחסם לכיוון כיכר נורדאו ורחוב ירמיהו.

בנוסף, צפויות להיסגר לפרקי זמן משתנים ובהתאם לצורך, דרכי גישה וחסימות נוספות ברחובות סמוכים המובילים למוקדי התקהלות, לאזור הכניסה לעיר ולמרכז ירושלים. כתוצאה מכך - צפויים עומסי תנועה משמעותיים באזור.

הנחיות לציבור המשתתפים

ההגעה לאזור תיעשה כחוק, במהירות ובאופן מותאם לתנאי הדרך. אין להגיע בכלי רכב פרטיים לכביש מספר 1, אלא אך ורק באמצעות אוטובוסים המאורגנים מראש.כל ניסיון לשבש או לחסום תנועה בצירים מרכזיים מהווה עבירה על החוק.העצרת תתאפשר אך ורק בהתאם למתווה שאושר.במהלך העצרת חל איסור מוחלט על הבערת אש או חפצים, מעשה מסוכן ובלתי חוקי שיטופל באכיפה נחושה.המשטרה לא תאפשר חסימת צירים שלא תואמו מראש, ולא תאפשר פגיעה בחופש התנועה של משתמשי הדרך בדרכים החלופיות שיקבעו מראש.יש להישמע להוראות השוטרים בשטח, להימנע מגילויי אלימות, ונדליזם או פגיעה ברכוש. מעשים אלה, יטופלו באפס סובלנות.חל איסור על הטסת רחפנים באזור ללא אישור ותיאום מוקדם עם המשטרה.

המלצות לציבור הנהגים ומשתמשי הדרך

בשל עומסי התנועה הצפויים, מומלץ להימנע מנסיעה לאזור הכניסה לעיר ירושלים החל משעות הבוקר ולהסתייע באפליקציות הניווט. לנוכח העומסים הצפויים, ציבור הנהגים מתבקש לנהוג באחריות, בסבלנות ובזהירות, ולהישמע להוראות השוטרים שיפעלו בשטח להכוונת התנועה בהתאם למצב.