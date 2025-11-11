כיכר השבת
גפני ודרעי נעדרו, חוק עונש מוות למחבלים עבר ובן גביר חילק בקלאוות | צפו בתיעוד

חוק עונש מוות למחבלים אושר אמש בקריאה ראשונה | גפני נעדר למרות ההוראה של הגר"ד לנדו להצביע נגד, דרעי וחברי סיעתו לא השתתפו בהצבעה | בן גביר חילק בקלאוות והסדרנים ניסו למנוע (פוליטי)

צפו בתיעוד (צילום: ערוץ הכנסת)

חוק עונש מוות למחבלים, שמקדם יו"ר 'עוצמה יהודית' השר , עבר אמש (שני) בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

39 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 16 מתנגדים, והיא תוחזר לדיון בוועדה לביטחון לאומי. חברי הכנסת של ש"ס, בראשות היו"ר , נעדרו מההצבעה וזה בהסכמת מועצת חכמי התורה.

יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, נעדר מההצבעה למרות הוראת ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו להצביע נגד החוק. בלשכת הסבירו כי הוא התקזז עם חבר כנסת אחר בקואליציה.

השר איתמר בן גביר חגג את אישור החוק בקריאה ראשונה והחל לחלק בקלאוות לחברי הכנסת, הסדרנים ביקשו ממנו להימנע והוציאו את המגשים המתוקים מהמליאה.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי מי שגרם בכוונה או באדישות למותו של אזרח ישראל ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, דינו מיתה. כן מוצע לקבוע כי בבתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון ניתן יהיה להטיל עונש מוות ברוב רגיל של שופטי המותב, ולא ניתן יהיה להקל בעונש מוות שנגזר.

