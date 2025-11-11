חוק עונש מוות למחבלים, שמקדם יו"ר 'עוצמה יהודית' השר איתמר בן גביר, עבר אמש (שני) בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

39 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 16 מתנגדים, והיא תוחזר לדיון בוועדה לביטחון לאומי. חברי הכנסת של ש"ס, בראשות היו"ר אריה דרעי, נעדרו מההצבעה וזה בהסכמת מועצת חכמי התורה.

יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, נעדר מההצבעה למרות הוראת ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו להצביע נגד החוק. בלשכת ח"כ גפני הסבירו כי הוא התקזז עם חבר כנסת אחר בקואליציה.

השר איתמר בן גביר חגג את אישור החוק בקריאה ראשונה והחל לחלק בקלאוות לחברי הכנסת, הסדרנים ביקשו ממנו להימנע והוציאו את המגשים המתוקים מהמליאה.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי מי שגרם בכוונה או באדישות למותו של אזרח ישראל ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, דינו מיתה. כן מוצע לקבוע כי בבתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון ניתן יהיה להטיל עונש מוות ברוב רגיל של שופטי המותב, ולא ניתן יהיה להקל בעונש מוות שנגזר.