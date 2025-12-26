לקראת הבחירות הקרובות, גוברת המחלוקת בתוך המפלגות הערביות סביב האפשרות להקים רשימה משותפת. בעוד יש הרואים באיחוד כוחות מהלך שיחזק את הייצוג הפוליטי, אחרים מביעים התנגדות חריפה – ובראשם ח״כ עופר כסיף ממפלגת חד"ש.

לפי הדיווח של ישי פרידמן בערוץ 14, בכנס שנערך לאחרונה הצהיר כסיף כי הוא מתנגד נחרצות לריצה משותפת במסגרת ״בלוק טכני״ עם מפלגת רע"מ. לדבריו, החשש המרכזי הוא שיו״ר רע״מ, ח״כ מנסור עבאס, ישוב ויחבור לאחר הבחירות לממשלה בראשות גורמים מהימין.

כסיף טען כי עבאס עשוי לשתף פעולה עם נפתלי בנט ועם אביגדור ליברמן, בדומה למהלכים פוליטיים שנעשו בעבר. את דבריו ביסס, בין היתר, על התבטאות של עבאס שלפיה בנט הוא ״העתיד״.

בדבריו הציג כסיף תרחיש היפותטי שבו רשימה ערבית משותפת משיגה הישג חסר תקדים של 20 מנדטים, מתוכם חמישה לרע״מ. עם זאת, לדבריו, הישג כזה יאבד ממשמעותו אם רע״מ תבחר לנצל את כוחה הפרלמנטרי כדי לתמוך בקואליציה ימנית.

״תארו לעצמכם שרע״מ אומרת: את חמשת המנדטים שלנו אנחנו נותנים לקואליציה של בנט וליברמן – מה השגנו בזה?״ תהה.

לסיכום, הגדיר כסיף את המהלך האפשרי כ״צעד קדימה שיוביל לשניים לאחור״, והזהיר כי גם אם איחוד יוביל להישג מספרי מרשים, הוא עלול, לשיטתו, לפגוע בטווח הארוך במפלגות הערביות ובציבור הערבי כולו.