רמה משפטית וסכסוך גירושים סוער הגיעו לסיומם בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו: הרכב שופטים בראשות השופטת עינת רביד דחה את ערעורה של אישה, וחייב אותה לפצות את בן זוגה לשעבר בסכום עתק של 3.2 מיליון שקלים בגין שקית יהלומים יקרי ערך – ובהם אבן נדירה המכונה "היהלום הכחול" – שלקחה מדירתם המשותפת.

בני הזוג ניהלו מערכת יחסים במשך כ-18 שנה ונפרדו בשנת 2020. במהלך הליכי הפרידה, שכללו צווי הגנה הדדיים, טען הגבר כי בזמן שהורחק מהבית, האישה לקחה שקית יהלומים יקרה שהחזיק בדירה במשך שנים.

כדי להכריע בסוגיה, חתמו השניים על הסכמה דיונית לפיה ייגשו לבדיקת פוליגרף. האישה התמהמהה במשך כשנתיים, וכשביצעה את הבדיקה לבסוף במכון "גזית", התוצאות היו חד-משמעיות: הגבר נמצא דובר אמת, ואילו האישה נמצאה דוברת שקר בגרסתה.

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בערעורה למחוזי טענה האישה כי מדובר בעיוות דין משווע. היא הדגישה כי בן זוגה לשעבר הורשע בעבר בעבירות מס, אי-דיווח למכס והלבנת הון, וטענה כי פסיקה לטובתו מכשירה הכנסת כספים שמקורם בפעילות אסורה לתוך המערכת הפיננסית החוקית של מדינת ישראל.

אולם, השופט נפתלי שילה, שכתב את פסק הדין, דחה את הטענה על הסף והסתמך על הלכה ותיקה של בית המשפט העליון. השופט הבהיר כי מערכת המשפט לא תסרב להושיט עזרה לאדם שרכושו נגנב, גם אם הרכוש הגיע לידיו במקור בדרכים בלתי כשרות, שכן עבירות המס וההברחה של הגבר אינן קשורות במישרין לגניבת היהלומים שביצעה האישה ואינן מצדיקות את שלילת הפיצוי שמגיע לו.

מעבר לתוצאות הפוליגרף, השופטים מתחו ביקורת קשה על אמינותה של האישה: בעוד שבשנת 2020 היא הודתה שהיו יהלומים בדירה אך טענה כי הבעל לקח אותם, שנתיים מאוחר יותר שינתה את גרסתה לחלוטין וטענה בכתב ההגנה כי "כלל לא היו יהלומים בדירה" – שינוי חזית קיצוני שפגע קשות בגרסתה.

מנגד, עדויותיהם של אחותו של הגבר ושל מכר שהציע בעבר לרכוש את היהלומים נמצאו מהימנות לחלוטין.

בסופו של דבר, נדחה הערעור במלואו. האישה תאלץ לשלם את הפיצוי המקורי על סך 3.2 מיליון שקלים, ובנוסף חויבה בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בגובה 20 אלף שקלים נוספים.