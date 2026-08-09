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“תוך שעה אצלך בבית”: עורך דין נאשם בסחיטה חמורה

עורך דין פלילי בן 52 נאשם שאיים על אדם שלווה ממנו כסף ושלח שניים לביתו כדי להפחידו ולהביא להחזרת החוב (משפט)

4תגובות
גל המעצרים, הבוקר (צילום: דוברות המשטרה)

המדינה הגישה היום (ראשון) לבית משפט השלום בראשון לציון כתב אישום נגד עורך דין פלילי בן 52, המייחס לו עבירה של סחיטה באיומים. לפי האישום, עורך הדין איים על אדם שלווה ממנו כסף ואף שלח שני אנשים לביתו כדי לגרום לו להשיב את החוב.

בין הנאשם למתלונן התקיימו קשרי חברות, בין היתר לאחר שעורך הדין ייצג אותו בהליך משפטי. במהלך שנת 2025 הלווה הנאשם למתלונן כ-50 אלף שקלים במזומן, שמתוכם הוחזרו כ-30 אלף שקלים. קרוב משפחתו של עורך הדין, שהיה גם חברו של המתלונן, הלווה לו כ-20 אלף שקלים נוספים שלא הוחזרו.

על פי כתב האישום, לאחר שהכספים לא הושבו במלואם החל עורך הדין לשלוח למתלונן הודעות טקסט והודעות קוליות בעלות תוכן מאיים. בין היתר כתב לו: “ואל תדאג אתמול בערב כבר עלית בשיחה עם כמה בחורים סע לשלום”, וכן: “תוך שעה אצלך בבית בחורים”. בהודעה קולית נוספת אמר: “כשהם מתקתקים לך בדלת אני במצלמה איתם… אני גם נותן את ההוראות”.

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בפרקליטות טוענים כי עורך הדין לא הסתפק בהודעות, אלא פנה לשני אנשים וביקש מהם להגיע לביתו של המתלונן כדי להפחידו ולהניע אותו להחזיר את ההלוואות. השניים הגיעו לבית בשעה שבנו בן התשע של המתלונן שהה עמו, דפקו בדלת ועזבו לאחר שלא קיבלו מענה.

לפי האישום, בהמשך נשלחו הודעות מאיימות נוספות, ובהן: “אותך אני לא עוזב”, “מתחייב שבסופו של יום אתה תצא מהבית”, וכן: “פעם הבאה אני אבוא”. בעקבות האירועים פנה המתלונן למשטרה והגיש תלונה, ולאחר מכן נעצר עורך הדין.

במקביל לכתב האישום ביקשה הפרקליטות להשאיר את הנאשם במעצר עד לסיום ההליך המשפטי. בבקשה נטען כי ההודעות נשלחו באופן אינטנסיבי במשך מספר ימים וכי שליחת אנשים לביתו של המתלונן מלמדת על הסיכון הנשקף ממנו. עוד הודגש כי הנאשם הוא עורך דין פלילי במקצועו. שמו אסור בפרסום בהתאם להחלטת בית המשפט.
סחיטהעורכי דיןהלוואות

4 תגובות

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3
איזה עו"ד ערס מגעיל.
לילית
2
חובה לפרסם את שמו של הנאשם, כדי שלקוחות לא יפנו אליו ולא להכשיל את הרבים. . אין שום צו איסור פרסום בנושא
חניתה
1
אוהב כסף לא ישבע כסף מזה 20 אלף בשביל עו"ד פלילי עושה זאת בלי להניד עפעף
שמואל
זה לא קשור הלווואה צריך להחזיר נכון לא בדרך זו גם עם העו"ד מליונר הוא עבד על הכסף הזה
א.ש

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