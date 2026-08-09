סוף לריקודים בטיקטוק? ההנחיות החדשות לעורכי הדין

עורך דין בטיקטוק (אילוסטרציה) ( צילום: נוצר על ידי כלי ai )

ועדת האתיקה הארצית מפרסמת היום (ראשון) שורה של הנחיות חדשות לעורכי דין המפרסמים סרטונים בטיקטוק, בפייסבוק ובאינסטגרם. לפי גילוי הדעת, עורכי דין יידרשו לשמור על הופעה מקצועית ולהסיר תכנים קיימים שאינם עומדים בכללים.

ההנחיות פורסמו בעקבות ריבוי הסרטונים שעורכי דין מעלים לרשתות החברתיות. בוועדת האתיקה מבקשים להציב גבול ברור בין פרסום מקצועי והנגשת מידע משפטי לבין תוכן שלדבריה עלול לפגוע בכבוד המקצוע. בין היתר נקבע כי שימוש בשירים, בריקודים ובאנימציה בסרטונים של עורכי דין עשוי להיחשב להתנהלות שאינה הולמת את המקצוע. גם שימוש באפקטים בולטים או במוזיקה קולנית נכלל בהנחיות החדשות. הכללים מתייחסים גם להופעתם החיצונית של עורכי הדין בסרטונים. לפי גילוי הדעת, עורך דין נדרש להופיע ב"מדי משפט או בלבוש הולם אחר, כמקובל בעבודה כעורך דין". בעקבות האיומים על עורכי דין: עמית בכר בפנייה חריגה ליועמ"שית משה כהן | 12:29 לעומת זאת, הופעה בלבוש חשוף, לרבות בגד ים או גופייה, תיחשב לכזו שאינה הולמת את כבוד המקצוע. בכך מבקשת הוועדה להחיל על הפעילות ברשתות החברתיות כללים הדומים לאלה המצופים מעורכי דין במסגרת עבודתם המקצועית.

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גם מקום צילום הסרטון נכלל בהנחיות. לפי גילוי הדעת, התוכן אמור להצטלם במשרד עורכי דין, באולפן מקצועי או ב"מקום נאות אחר". המשמעות היא שלא רק המסר המוצג בסרטון ייבחן, אלא גם סביבת הצילום והאופן שבו עורך הדין מציג את עצמו.

בנוסף יידרשו עורכי הדין להימנע מהצגת הבטחות בנוגע לתוצאות משפטיות, ובהן הבטחות מסוג "ניצחון בהליך". הוועדה דורשת גם להימנע מהפרזה בהתפארות עצמית במסגרת הסרטונים והפרסומים.

גילוי הדעת צפוי להיכנס לתוקף בתוך 45 ימים. ההנחיות לא יחולו רק על תכנים חדשים שיעלו לאחר כניסתן לתוקף, אלא גם על סרטונים שכבר נמצאים ברשת.

עורכי דין שפרסמו בעבר סרטונים שאינם עומדים בקריטריונים החדשים יידרשו, על פי גילוי הדעת, למחוק אותם מטיקטוק, מפייסבוק ומאינסטגרם. בכך עשויות ההנחיות להביא להסרה רחבה של תכנים שכבר צברו צפיות ותגובות, אך אינם תואמים את הסטנדרטים שקבעה ועדת האתיקה.